Indlæg fra Erdogan: Hvis USA ikke respekterer os, må vi se os om efter nye venner og allierede Nedenstående er et uddrag af den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogans, indlæg i The New York Times.

I de forgangne seks årtier har Tyrkiet og USA været strategiske partnere og allierede i Nato-alliancen. Under den kolde krig og i tiden efter stod vores to lande skulder ved skulder over for fælles udfordringer.

I årenes løb er Tyrkiet altid ilet USA til undsætning, når det har været nødvendigt. Vores to landes militære personel var sammen om at ofre sig og udgyde blod i Korea. I 1962 formåede Kennedys regering ved at fjerne Jupiter-missilerne fra Italien og Tyrkiet at tvinge sovjetrusserne til at fjerne missilerne fra Cuba. I kølvandet på terrorangrebene 11. september, da den amerikanske regering regnede med støtte fra venner og allierede til et gensvar på de ondsindede angreb, sendte vi tropper til Afghanistan for at bidrage til at fuldføre Nato’s mission.

Alligevel har USA talrige gange konsekvent forsømt at forstå og respektere det tyrkiske folks bekymringer. Og i de senere år har uoverensstemmelserne været med til at sætte vores samarbejde på prøve. Desværre har vores forsøg på at vende den farlige udvikling været forgæves. Medmindre USA begynder at respektere Tyrkiets suverænitet og viser en erkendelse af de farer, som vores nation står over for, vil det bringe samarbejdet i fare.

15. juli 2016 blev Tyrkiet udsat for angreb af en hemmelig gruppe anført af Fethullah Gülen. (...) Gülens tilhængere forsøgte at gennemføre et blodigt kup mod min regering.

(…) Det tyrkiske folk forventede, at USA kom med en utvetydig fordømmelse af angrebet og udtrykte solidaritet med Tyrkiets demokratisk valgte ledere. Det skete ikke. USA’s reaktion var langtfra tilfredsstillende. I stedet for at støtte Tyrkiets demokrati opfordrede amerikanske embedsmænd i forblommede vendinger til »stabilitet og fred og sammenhæng i Tyrkiet«. Sagen er kun blevet værre af, at der ikke er sket fremskridt i forhold til Tyrkiets krav om udlevering af Gülen i henhold til en bilateral traktat.

En anden kilde til frustration er USA’s samarbejde med PYD/YPG, den syriske gren af den væbnede gruppe PKK, som siden 1984 har dræbt tusindvis af tyrkiske borgere og af USA er udpeget som en terrorgruppe. (...) Ved gentagne lejligheder har min regering over for amerikanske politikere fortalt om vores bekymringer over beslutningen om at træne og udruste PKK’s allierede i Syrien. Desværre har vi talt for døve øren, og amerikanske våben er endt med at blive brugt imod civile og imod vores sikkerhedsstyrker i Syrien, Irak og Tyrkiet.

(...) I en tid, hvor ondskaben fortsat lurer over hele verden, vil ensidige tiltag vendt imod Tyrkiet fra det USA, der har været vores allierede gennem flere årtier, blot føre til, at USA’s interesser og sikkerhed undergraves. Inden det er for sent, bør Washington opgive sin fejlagtige opfattelse af, at vores indbyrdes forhold kan fungere asymmetrisk, og se i øjnene, at Tyrkiet har alternative muligheder. Hvis USA ikke formår at bevæge sig væk fra ensidigheden og den manglende respekt, vil vi være nødsaget til at se os om efter nye venner og allierede.

Oversættelse: Christoffer Østergaard