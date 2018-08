Månedlangt afbrændingsforbud er fortid i meget af Danmark Mandag er afbrændingsforbuddet ophævet i en lang række kommuner. Årsagen er weekendens regn.

Det afbrændingsforbud, der har været i kraft i hele landet siden juli, er ophævet i en lang række kommuner landet over. 35 kommuner har fortsat afbrændingsforbud.

I alt har 63 kommuner ophævet forbuddet fra klokken 17 mandag. Men Østjylland og store dele af Vest- og Nordsjælland samt Lolland-Falster og Bornholm har stadig afbrændingsforbud. Det oplyser Danske Beredskaber.

I disse kommuner er der stadig afbrændingsforbud: Allerød Bornholm Egedal Favrskov Fredensborg Frederikssund Furesø Greve Gribskov Guldborgsund Halsnæs Helsingør Hillerød Holbæk Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj Kalundborg Køge Lejre Lolland Norddjurs Odder Odsherred Randers Roskilde Rudersdal Samsø Skanderborg Solrød Sorø Stevns Syddjurs Vallensbæk Aarhus Kilde: Danske Beredskaber

Det betyder, at stort set hele Jylland og hele Fyn har afvarslet forbuddet. Det gælder også hovedstadsområdet og Sydsjælland.

En knastør sommer, der siden maj bød på høj sol og meget lidt nedbør, gav afbrændingsforbud i hele landet.

Hele landet har været dækket siden 4. juli. Men weekendens regn får nu altså to tredjedele af kommunerne til at ophæve forbuddet.

»Vi opfordrer fortsat til yderste forsigtighed og omtanke med brugen af åben ild«, skriver MidtVest Brand og Redning.

Danske Beredskaber opfordrer til, at borgerne holder sig opdaterede og ikke forudsætter, at afbrændingsforbuddet er ophævet i ens kommune, bare fordi det har regnet meget i weekenden.

»Rundt omkring foretager man løbende vurderinger af, om forholdene nu har ændret sig så meget, at der skal ske en ændring i afbrændingsforbuddet«, siger sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigaard.

Hvornår forbuddet forventes at være afblæst i hele landet, er stadig usikkert.

»Det er svært at sige noget helt eksakt om, hvornår der har været tilpas meget nedbør til, at afbrændingsforbuddet er en historie blot«.

» Men det går da den rigtige vej lige nu. Det drypper derude, og vejrudsigten siger jo, at det vil det blive ved med. Så der er håb forude for folk, der har lyst til at komme ud med grill«.

Fredag fortalte Beredskabsstyrelsen, at de foreløbige opgørelser viste, at der i maj, juni og juli var 2091 naturbrande i Danmark. Gennemsnittet for perioden fra 2013 til 2017 var 592.

Helt voldsom var udviklingen i juli, hvor Beredskabsstyrelsen noterede 1364 naturbrande - mere end seks gange flere end gennemsnittet fra 2013 til 2017 på 226.

ritzau