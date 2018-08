Myndigheder har intet overblik over omfanget af gadesælgere Det kræver registrering hos flere myndigheder at sælge fødevarer på gadeplan. Men der er ingen koordinering på tværs. Løsningen ligger ligefor, mener revisorbranchen og de radikale.

Hvis man vil sælge mad-eller drikkevarer fra en ladcykel, en kaffeknallert eller foodtruck i København, kræver det tilladelse og registrering hos tre forskellige myndigheder: kommunen, Erhvervsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Men myndighederne ligger inde med vidt forskellige oplysninger om omfanget af gadesælgere, og der er ingen større koordinering på tværs.

Eksempelvis er der i Fødevarestyrelsen på landsplan registreret 1.027 mobile fødevarefirmaer, hvilket er 6 gange flere end antallet af registrerede gadesælgere i Erhvervsstyrelsens lovpligtige register.

»Det er problematisk, at gadesalget falder ned mellem stolene hos flere forskellige myndigheder. Den myndighed, der udsteder tilladelsen til gadesalg, oplyser det ikke til de andre, og det er uheldigt, da det så kan tage lang tid, før Skat opdager, at der kan være et stigende problem. Hvis vi på kort tid er gået fra 100 gadesælgere til over 1.000, er det jo et marked, man som skattemyndighed skal til at interessere sig for«, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR - Danske Revisorer, der repræsenterer revisorbranchen.

Også kontrol af kaffeknallerter

Politiken beskrev lørdag, hvordan der siden 2010 er sket en femdobling af antallet af gadesælgere i København, og at konkurrencen iblandt dem er blevet så barsk, at det ifølge flere gadesælgere fører til vold, trusler og hærværk.

En række mangeårige gadesælgere siger til Politiken, at myndighederne har efterladt markedet ureguleret og ukontrolleret, mens erhvervsorganisationen KBH Commerce & Culture taler om et cowboyland med sorte penge og urimelig konkurrence for de fysiske butikker.

Alle rullende sælgere af enhver form for mad-og drikkevarer skal lade sig registrere i Fødevarestyrelsen, der kan foretage indledende og opfølgende kontroller af fødevaresikkerheden.

Noget peger på, at der kan være en udfordring med, at ikke alle gadesælgere lader sig registrere hos os Martin Birch Hansen, sektionsleder i FødevareKøbenhavn

Enhver mobil fødevarevirksomhed skal over for kunderne kunne fremvise en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen med smileyer eller en dokumentation for at være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Men hvor Københavns Kommune i år har udstedt 500 tilladelser til mobilt gadesalg, har Fødevarestyrelsen blot registreret 170 mobile fødevarevirksomheder - en tredjedel - i de relevante postnumre i byen.

Fødevarestyrelsen mener, at der kan være tilladelser givet til gadesælgere, der ikke handler med fødevarer, men alligevel giver forskellen stof til eftertanke:

»Noget peger på, at der kan være en udfordring med, at ikke alle gadesælgere lader sig registrere hos os. Vi vil undersøge, om det kan have sin rigtighed, at to tredjedele ikke er registeret hos os, og eventuelt sætte en indsats i værk for at få dem fundet«, siger Martin Birch Hansen, sektionsleder i FødevareKøbenhavn.

Kommune: 80-90 procent bruger ikke deres tilladelse

Først når en virksomhed er registreret, kan der gennemføres en systematisk kontrol af fødevaresikkerheden. Hvis kontrollanterne på gadeplan støder ind i uregistrerede virksomheder, vil firmaet typisk få en indskærpelse og derefter et kontrolbesøg, som firmaet selv skal betale for.

Fødevarestyrelsens umiddelbare erfaring med uregistrerede gadehandlere er, at »vi oplever det jævnligt, men har ikke noteret os det som et stort problem«, siger Martin Birch Hansen.

Fakta Tjek selv gadehandleren Reglerne for gadesælgere spreder sig over flere myndighedsområder. Forbrugere kan selv holde øje med følgende: - Alle gadesælgere skal være registreret i Erhvervsstyrelsens åbne register. Dokumentationen skal kunne fremvises for kunder og myndigheder. - Gadesælgere skal også kunne fremvise en tilladelse fra kommunen. - Ved salg af mad-eller drikkevarer skal firmaet være registreret hos Fødevarestyrelsen og fremvise en kontrolrapport eller dokumentation for registrering. - Der må ikke sælges tobak, alkohol, sodavand samt chokolade-og sukkervarer. Og hvis der sælges kage, skal den være hjemmelavet. Kilder: Erhvervsstyrelsen, Københavns Kommune, Fødevarestyrelsen Vis mere

I Københavns Kommune mener man, at forskellen i tallene godt kan hænge sammen: »Det er forvaltningens vurdering, at langtfra alle vores tilladelser til mobilt gadesalg rent faktisk bliver benyttet.