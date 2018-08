Første skoledag på Nørrebro: »Whaaaat! Wuhuu, så kører det for os!«

Det har Annette også. Hun fortæller om den røde postmappe og giver børnene lov til at åbne de bøger, der ligger foran deres plads.

»Whaaaaaat! Wuhuuuu, så kører det for os!«, lyder det fra Robert og hans sidemakker, der bladrer i en af bøgerne og straks begynder at synge alfabetsangen.

Isac er gået i gang med at male dyret på sit navneskilt grønt og gult. Det er en bæver, fortæller han.

»Jeg har hørt, at man laver lektier i skolen. Jeg har glædet mig, men jeg ved ikke, hvad det sjoveste bliver«, siger Isac.

Ingrid glæder sig til at lære at læse: »Så kan jeg læse for min mor og far. Men jeg ved ikke endnu, hvad jeg vil læse«.

Pludselig beder Annette klassen om at være stille, for Georg har rakt hånden op.

»Må man godt spise æblet« spørger Georg og løfter det røde æble med et flag stukket i op fra bordet.

»Gud ja, det var godt, du sagde det, Georg! Ja, selvfølgelig. I må nemlig gerne spise æblet, det er til jer. Og I kan gøre det nu her, mens jeg læser den her historie for jer«, siger Annette og finder en bog frem.

Æblesmasken og Annettes stemme fylder lokalet, og det er lidt forskelligt, om koncentrationsøvelsen bliver brugt på at spise, lytte eller stirre huller. Bagefter er det tid til, at børnene selv skal skrive deres navne neden under det sted på tavlen, hvor det allerede står.

De små kroppe trænger efterhånden til at bevæge sig, så en omgang af ’Lille Peter Edderkop’ bliver til både ’En lille undulat’, ’Mariehønen Evigglad’ og ’Boogie Woogie’, og så får de glade og varmekulrede børn besked på at finde deres pladser hurtigt.