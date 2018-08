Godt vejr har skabt trængsel i porten til Tivoli

Der har været en voksende trafik igennem Tivolis indgange herunder den ikoniske port. Antallet af besøgende er vokset med en halv million sammenlignet med sidste år.

Det viser selskabets regnskab, der er lagt frem på Tivolis 175 års fødselsdag.

En del af forklaringen er, at Tivoli i år har haft flere åbningsdage, men selskabet noterer også sit nye madmarked Tivolihjørnet og det gode sommervejr som hjælpende faktorer.

Mere præcist har Tivoli haft 40 procent flere kunder de første seks måneder end sidste år. Omsætningen har ikke fulgt samme løft men er steget med 22 procent.

Løftet er også nok til at, at Tivoli forlader de første seks måneder med plus på 14,3 millioner kroner. Det får Tivoli-ledelsen til at hæve forventningerne til årets overskud fra 100-110 millioner til 110-120 millioner kroner.

Mange til fredagsrock

Ifølge finansdirektør Andreas Morthorst har den varme, tørre sommer betydet, at der var et rigt marked af mulige kunder, som Tivoli kunne lokke i haven.

»Det gode vejr påvirker vores forretning på to måder. Det gør det attraktivt at komme ud og spise om aftenen og komme til fredagsrock«, siger han.

»Men det giver også vores gæster nogle alternativer såsom at tage på stranden. Så det gode vejr er godt for Tivoli, men det kan også blive for godt«.

Selvom det stigende antal besøgende blandt andet er drevet frem af flere åbningsdage, har Tivoli tydeligt kunne læse sommervejret i antallet af besøgende.

»Vi har flere gæster per dag i 2018 end i 2017 til Sommer i Tivoli. Det skyldes jo, at vi sidste år havde en hård sommer. Vi har været privilegeret med godt vejr i år, og specielt fredagsrock har fungeret fornuftigt«.

Onsdag er 175-årsjubilæum i Tivoli. Hvor det gode regnskab kan hæve humøret for Tivoli-ledelsen, må de kigge langt efter festens hovednavn, Solange, der tirsdag aflyste.

ritzau