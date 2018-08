Dansk-kurdisk krigerkvinde må fortsat ikke forlade Danmark Joanna Palani fik inddraget sit pas første gang i 2015. Politiet vil forhindre hende i at rejse til Syrien.

Den dansk-kurdiske kvinde Joanna Palani, der flere gange har været i Syrien og Irak for at kæmpe mod Islamisk Stat (IS), må fortsat ikke forlade Danmark.

Østre Landsret har torsdag nikket til, at politiet endnu engang har inddraget hendes pas og givet hende et udrejseforbud. Afgørelsen er en stadfæstelse af en kendelse, som Københavns Byret afsagde i oktober sidste år.

Den i dag 25-årige kvinde fik første gang inddraget sit pas og udstedt et udrejseforbud i efteråret 2015. Det forbud er siden blevet forlænget og godkendt af både politi og byret, og nu har også landsretten været på banen.

Indgrebet skyldes en frygt for, at Palani kan være til fare for statens sikkerhed, såfremt hun forlader Danmark og rejser til Irak eller Syrien for at kæmpe igen.

Under ophold i det nordlige Irak har Joanna Palani kæmpet sammen med de kurdiske Peshmerga-styrker. Derudover har hun været tilknyttet YPG i det nordlige Syrien. YPG betegnes som en søsterorganisation til PKK, som står på flere landes terrorlister.

På trods af manglende pas og risikoen for en straf valgte den unge kvinde tilbage i 2016 at se stort på udrejseforbuddet, da hun 6. juni fløj til Doha i Qatar.

Derfra rejste hun ifølge anklagemyndigheden videre til Irak og Syrien, hvor hun opholdt sig og deltog i kampe frem til 8. oktober.

Fængselsdom er blevet anket

I den efterfølgende retssag erkendte Palani at have brudt udrejseforbuddet. Men hun hævdede, at rejsens formål alene var at holde ferie.

Den forklaring valgte Københavns Byret imidlertid at forkaste i sin dom 22. november sidste år. Straffen lød på ni måneders ubetinget fængsel.

Den dom valgte Palani at anke på stedet, men endnu har Østre Landsret ikke besluttet, hvornår sagen skal behandles.

Joanna Palani har boet størstedelen af sit liv i Aalborg, efter at hun som treårig kom til Danmark fra Iran i 1996.

Hun var den første til at blive ramt af en ændring af pasloven, der trådte i kraft i marts 2015. Ændringen gør det muligt for politiet at nægte udstedelse af pas eller at inddrage et allerede udstedt pas.

Det kan ske, "når der er grund til at antage, at den pågældende har til hensigt i udlandet at deltage i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden".

I en anden lignende sag fik en 32-årig mand fra Esbjerg sit pas igen. Ligesom Palani havde han kæmpet med de kurdiske Peshmerga-styrker, men ikke med YPG.

Her mente hverken by- eller landsret, at der var grundlag for at fratage ham passet.

ritzau