Skipper om sit statsministerkandidatur: »Jeg synes ikke, det er så urealistisk endda. Altså tværtimod« Pernille Skipper forklarer, hvordan Enhedslisten vil agere efter et valg.

Hvis Enhedslisten, SF og Alternativet tilsammen står med ligeså mange eller flere mandater end Socialdemokratiet efter et valg, vil Pernille Skipper spille sig selv på banen som statsministerkandidat.

Det skriver hun i en kronik i dagens Jyllands-Posten, og selv om meningsmålingerne ikke tyder på, at magtbalancen internt i blokken vil tippe til hendes fordel, er hun optimistisk på egne vegne.

»Jeg synes ikke, det er så urealistisk endda. Altså tværtimod«, siger hun og fortsætter:

»Man skal ikke særligt langt ud i Europa, før man kan se, hvordan socialdemokraterne falder på stribe, og hvordan det er Enhedslistens søsterpartier, som overtager rollen som det store parti til venstre for midten. Og det kan da meget vel ske i Danmark også«.

Enhedslistens melding er delt op i to scenarier: Hvis det, Pernille Skipper kalder et »grønt, progressivt flertal« er i overtal internt i den røde blok efter et valg, vil hun gå efter statsministerposten. Hvis ikke, vil partiet fortsat pege på S-formand Mette Frederiksen som statsminister.

Sådan lyder planen i hvert fald lige nu, men intet er udelukket, før valget er afgjort, understreger Skipper.

»I sådan en situation, hvor magten er tippet inden for blokken, er det jo helt oplagt, at det ikke automatisk bliver en socialdemokratisk statsminister, men at SF, Alternativet og Enhedslisten får talt sammen om noget andet. Hvad der så bliver peget på og hvordan, det må man jo sætte sig ned og snakke om«.

Så vi kommer ikke en situation, hvor du går til dronningen med dit navn, Elbæk med sit navn og Mette Frederiksen med sit?

»Det ville i hvert fald være dumt. Planen er at tænke sig om og tale med de andre«.

Hvad nu hvis Mette Frederiksen siger nej, jeg vil være statsminister, selv om Enhedslisten, Alternativet og SF måske bliver større end Socialdemokratiet?

»Hvis man står i den situation, at magtforholdet er tippet i blokken og ser anderledes ud, end det gør i dag, så er det jo også Mette Frederiksen, der har et valg om, om hun vil være med til at pege på en anden og forhandle med de andre partier i blokken, eller om hun vil give magten til Lars Løkke. I den situation tror jeg også, hun vil have svært ved at forklare sine vælgere, at hun bare trækker sig ud af ligningen«.

Hun behøver vel ikke trække sig ud. Hun kan bare sige, jeg hører, hvad I siger, men jeg vil være statsminister, jeg peger på mig selv. Har I så ikke lovet, at i sådan en situation peger I på hende, når I ikke vil trække jeres mandater ud af ligningen og indirekte hjælpe Lars Løkke?

»Hvis magtforholdet tipper, og vi står i den situation, så må man tage en forhandling og selvfølgelig også med Socialdemokratiet. Der er det altså ikke givet, at det skal være Socialdemokratiet, der ender med statsministerposten, men der skal jo være en forhandling«.

Men har I ikke lovet i sidste ende at pege på hende?

»Ikke i den situation. Det er det, vi siger nu. Skifter magtforholdet, så har vi en førsteprioritet, og så går vi efter at danne en progressiv regering til venstre for Socialdemokratiet. Så vil der selvfølgelig være en forhandling, og det afgørende er styrkeforholdet i den situation«.

»Hvis det ender som meningsmålingerne siger nu, så er vi ikke der. Hvis magtforholdet ikke tipper, så er det klart, at så har vi ikke flertal bag det. Så vil det være for mig at se spild af stemmer, hvis vi sagde, at så vil vi slet ikke være med, det er os eller intet. Sådan tilgår vi det ikke«.

Hvis magtforholdet tipper, vil der stadig være flere statsministerkandidater. Vil I være klar til at gøre Uffe Elbæk til statsminister?