Nyt lovforslag: Ny efterretningsenhed skal overvåge både indsatte og pårørende Justitsministeren vil oprette en ny efterretningsenhed i Kriminalforsorgen. Beføjelserne er for vidtgående, siger kritikere. Ministeren afviser.

Med et lovforslag, der i denne uge er sendt i høring, vil justitsminister Søren Pape Poulsen (K) oprette en efterforskningsenhed i Kriminalforsorgen, der skal bekæmpe radikalisering, kriminalitet og uro i fængslerne.

Af lovforslaget fremgår det, at den nye specialenhed via aflytninger af besøg, telefonsamtaler og brevvekslinger skal udarbejde »trusselsvurderinger og efterretningsanalyser«. De ansatte får også ret til at gennemlæse de indsattes mobiltelefoner uden retskendelse, og det skal være muligt at afskære indsatte fra kommunikation med omverdenen, hvis der er mistanke om radikalisering.

Kritikere ser overvågningsbeføjelserne som alt for vidtgående. Blandt andet lægger lovforslaget op til, at det bliver muligt for efterretningsenheden også at indsamle oplysninger om ikke-dømte personer, som de indsatte er i kontakt med. Dermed risikerer konen, manden eller besøgsvennen at blive registreret, og deres oplysninger videregivet til andre myndigheder, hvis det skønnes nødvendigt.

»Det smager af overvågningsstat, hvis man ikke kan besøge en indsat i et fængsel, uden at der foreligger mulighed for, at man blive underkastet efterforskning«, mener Anette Storgaard, professor i straffefuldbyrdelsesret på Aarhus Universitet, som bider mærke i, at det vil være tilstrækkeligt at henvise til »ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn« eller »hensyn til bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet« for at indlede en overvågning:

»Som lovudkastet er formuleret, er det meget vidtgående. Der er ingen definition af, hvilken persongruppe der skal kunne efterforskes, og hvilken kriminalitet der skal være tale om at forebygge«.

Jeg er da også bekymret for, at vi kan risikere en overregistrering af folk, som er fuldstændig uskyldige Kim Østerbye, formand, Fængselsforbundet

Professor i strafferet Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet er enig i, at bemyndigelsen til at indsamle personoplysninger er vidtgående, men tilføjer, at »Kriminalforsorgens beføjelser generelt set er meget elastiske, så det er ikke noget specielt i den sammenhæng«. Vestergaard finder det positivt, at lovforslaget lægger op til en mere systematisk behandling af personoplysninger.

»Men på dette område som i mange andre sammenhænge er det selvsagt vigtigt at undgå overdreven registrering og udveksling af følsomme personoplysninger. Men grundlæggende er det en fordel, at der er klarhed om regelgrundlaget«, tilføjer Jørn Vestergaard, som mener, at Justitsministeriet bør overveje at lade Tilsynet med Efterretningstjenesterne føre ekstern kontrol med den nye enhed, hvilket ikke er en del af lovforslaget.

Samme bekymring har Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye:

»Vi har behov for at samle de oplysninger, vi har i dag, for at kunne sikre os bedre. Men jeg er da også bekymret for, at vi kan risikere en overregistrering af folk, som er fuldstændig uskyldige. Og det undrer mig, der ikke står noget i lovforslaget om en indbygget tilsyns- eller kontrolpligt med indsamlingen af oplysninger«, siger han.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) afviser i et mailsvar, at der er grund til bekymring: »Vi giver Kriminalforsorgen bedre muligheder for aktivt at forhindre, at de indsatte fortsætter med at begå kriminalitet, mens de sidder i fængsel. Det er lige præcis det, lovforslaget handler om«.

»Vi skal ikke finde os i, at betjente bliver overfaldet, eller at terrordømte kan kommunikere frit. Derfor sætter vi nu ind med initiativer, der skal styrke sikkerheden i fængslerne gennem en mere systematisk behandling af informationer. Desuden øger vi nu kontrollen med terrordømtes og radikaliseredes kommunikation. Rækken af tiltag vil skabe et bedre overblik over, hvor farlige de indsatte er, så man for eksempel kan placere dem bedre og forebygge overfald på ansatte og indsatte. Og ikke mindst forhindre dem i at begå ny kriminalitet – uden at vi på noget tidspunkt går på kompromis med persondatareglerne«, skriver ministeren.