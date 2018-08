'Efterretningstjeneste' bag tremmerne skal opdage en ny Omar el-Hussein, inden han går amok Nyt lovforslag skal give Kriminalforsorgen vide rammer til at overvåge fangerne og dele oplysningerne med andre myndigheder.

Tolv dage før Omar el-Hussein skød og dræbte to mennesker ved Krudttønden og synagogen i Krystalgade, søgte han hjælp hos Københavns Kommune. El-Hussein var netop kommet ud fra et års varetægtsfængsling for et knivoverfald. Han gik ned til det lokale jobcenter for unge i Skelbækgade på Vesterbro og bad om hjælp til at komme i beskæftigelse og finde en bolig. De aftalte et nyt møde et par uger senere. Da var det for sent.