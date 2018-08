Hospital indkalder ekstra personale inden kæmpe drukfest i Dyrehaven Herlev Hospital har ekstra bemanding i Børnemodtagelsen fredag aften efter svære alkoholforgiftninger for to år siden.

Det er to år siden, at Puttefesten i Dyrehaven for alvor satte mærker i danskernes bevidsthed.

Tusinder af unge gymnasieelever samledes for at more sig - og for at drikke. Alkoholindtaget blev så voldsomt, at mange af de unge fik svære alkoholforgiftninger og måtte køres til Børnemodtagelsen på Herlev Hospital.

Sagen trak overskrifter i de fleste af landets medier, og i mange dage derefter blev der sat fokus på danske unge og deres alkoholvaner.

Sidste år var der frygt for en gentagelse, men selv om alkoholindtaget var højt, så gik det ikke nær så galt.

Festen gav ikke ekstra travlhed på Herlev Hospital. Men selv nu - to år efter - tages der stadig ingen chancer.

Herlev Hospital står derfor klar med en ekstra læge og to ekstra sygeplejersker på Børnemodtagelsen, hvis situationen igen skulle komme ud af kontrol. Det skriver TV 2 Lorry.

»Kroppen hos unge kan slet ikke klare så høje promiller og store mængder alkohol, som nogle drikkekonkurrencer lægger op til. Først er det sjovt, så mister man kontrollen, og kommer promillen op mellem fire og fem, holder man op med at trække vejret. Det var, hvad der skete for to år siden, og det er det, vi gerne vil undgå«, fortæller overlæge Marianne Sjølin Frederiksen på Herlev Gentofte Hospitals Facebookside.

Må ikke efterlade fulde kammerater

Hun understreger, at unge derfor skal huske, at de ikke må efterlade kammerater, der har drukket for meget. Hvis det sker, så er det vigtigt, at de får hjælp fra voksne i området.

Ved festen i Dyrehaven vil der være voksne til stede, som kan vurdere, om der er drukket så meget, at en tur på hospitalet er nødvendig. Det gælder blandt andre politiet, Røde Kors og Natteravnene.

»Puttefesten kan jo tiltrække nogle andre og ældre typer, der har en helt anden agenda, hvor det kan ende i alle mulige former for overgreb og hvor de unge får tilbudt stoffer, de ikke kender til. Der har de gule jakker i høj grad en præventiv virkning«, siger Claus Staunstrup Nielsson, chef for den danske natteravnsorganisation, til TV 2 Lorry.

Efter de mange tilfælde af alkoholforgiftning tog læger fra Børnemodtagelsen rundt på gymnasier og ungdomsuddannelser i området og holdt foredrag om alkohol og sundhed.

Ritzau