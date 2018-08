Skovfoged inden puttefesten i Dyrehaven: Vi skal undgå, at det udvikler sig til en headbangerfest Nej, det handler ikke om to brunstige kronhjorte, der tørner frontalt sammen, når Dyrehavens skovfoged taler om headbanger-fest. Det drejer sig om sikkerheden omkring gymnasieelevernes 'puttefest' fredag aften.

De omkring 300 kronhjorte, 1.600 stykker dåvildt og 100 sikahjorte i Dyrehaven nord for København interesserer sig ikke for gymnasiefester. Men der er ingen grund til bekymring på dyrenes vegne, når flere tusinde gymnasieelever fredag aften møder op til 'puttefest' med shots, dåsebajere og højt humør.

»Dyrene trækker bare væk«, siger Dyrehavens skovfoged, Steen Bjarke Hansen: »Der er 1.000 hektarer, så de finder et andet sted at være i aften«.

Noget andet er bekymringen for de mange nye gymnasieelever, der har tradition for at drikke sig i hegnet til den årlige 'puttefest' i Dyrehaven. Her er Steen Bjarke Hansen også fortrøstningsfuld.

»Belært af erfaringerne gennem mange år har vi nu et meget professionelt setup«, siger han.

Nordsjællands Politi har stået for planlægningen og er til stede i Dyrehaven med en fremskudt kommandostation, hvorfra de koordinerer indsatsen.

»Så sikkerheden er i voksne hænder«, siger Steen Bjarke Hansen.

Fra lokal fest til masse-event

Puttefesten har gennem årene udviklet sig fra at være en fest for de lokale 1.g.'ere, men med de sociale mediers hjælp har den udviklet sig til en masse-event for gymnasier fra det meste af Nordsjælland og Storkøbenhavn.

Tidligere har der været eksempler på vold, hærværk og alvorlige alkoholforgiftninger blandt eleverne.

Udover politiet er Røde Kors til stede med samaritter, ligesom der er læger, ekstra ambulancer og frivillige fra 'Natteravnene'.

»Så vi forventer at få arrangementet afviklet lige så godt som sidste år«, siger skovfoged Steen Bjarke Hansen.

Under festen håndhæver Naturstyrelsens folk i samarbejde med politiet forbuddet mod at spille forstærket musik i Dyrehaven - og det er nøglen til succes:

»Vores succeskriterium er, at når det bliver mørkt, så skal der helst ikke være ret mange tilbage derude, for mørket gør den sikkerhedsmæssige indsats meget svær for politiet«, siger skovfogden.

»Så vores primære opgave er, at få lukket musikken helt ned, inden det bliver mørkt, for så undgår vi, at det stikker af i sådan en headbanger-fest, hvor de fortsætter hele natten«.

Udvis god stil

Samtidig har skovfogeden skrevet til samtlige ungdomsuddannelser i Nordsjælland og Storkøbenhavn for at gøre ledere, forældre og elever opmærksom på, hvad det er for et arrangement.

Her har han opfordret til, at deltagerne udviser god stil, og bedt gymnasierne sørge for, at der kommer nogen og hjælper med at rydde op lørdag morgen.

»Det er jo ikke vores arrangement, men når de nu kommer, vil vi gerne medvirke til, at de får så god en oplevelse som mulig«, siger Steen Bjarke Hansen.