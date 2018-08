Den røde glente er på vej tilbage til Danmark Efter flere år med tilbagegang breder rovfuglen sig nu til flere områder i det danske landskab.

Den røde glente er for alvor på vej tilbage til Danmark. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en pressemeddelelse.

I januar blev der registreret 371 røde glenter, en stigning på 21 procent i forhold til året før.

Desuden har rovfuglen udvidet sine yngleområder betragteligt de seneste 20 år, så glenten nu kan ses flere steder i landet.

Den røde glente har ellers haft en mangeårig nedgang i Danmark. Men siden 1970'erne har den lige så stille fundet sin vej tilbage.

Ifølge biolog hos DOF, Charlotte Moshøj, skyldes fremgangen blandt andet en stigende indvandring af fugle fra Sverige.

»Samtidig er der nu en større forståelse for glentens rolle i naturen«, siger hun.

Glenten er stadig truet

Selv om den store rovfugl med den rustrøde farve er i fremgang i Danmark og andre dele af Nordeuropa, er den stadig en truet art.

Den er fortsat på den globale rødliste over truede arter, som udarbejdes af naturbeskyttelsesunionen IUCN (International Union for the Conservation of Nature).

I 2005 udarbejdede DOF, den daværende Skov- og Naturstyrelse og amterne samt Zoologisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum en handlingsplan for glenten.

Og det ændrede manges holdning til rovfuglen, ifølge Charlotte Moshøj.

»Nu er skovejere, landmænd og jægere langt mere positive over for glenten end for 20 år siden«, siger hun.

Den røde glente lever i høj grad af ådsler og er derfor også kendt som en skraldespand for naturen.

ritzau