Skipper om rød blok: »Tingene er kaotiske« Det ville være mærkeligt at forsøge at dække over de store uenigheder i rød blok, mener Enhedslistens Pernille Skipper. Hun mener ikke, det er Socialdemokratiets ret at lede oppositionen.

Antallet af statsministerkandidater steg i sidste uge til fire, da Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper meldte sig i koret.

Når Skipper kommer med den udmelding nu, skyldes det ifølge partilederen flere ting. Dels er det en reaktion på, at Socialdemokratiet har bevæget sig til højre i både den økonomiske politik og flygtninge- og udlændingepolitikken, og dels er Enhedslisten vokset i meningsmålingerne, forklarer Pernille Skipper, da Politiken møder hende i anledningen af Enhedslistens sommergruppemøde.

»Vores mål er at være et parti, der leder Danmark«, siger hun.

Var I for meget et parti, der stod og råbte af de andre, før?

»Jeg tror, vi måske engang har været det. Enhedslisten startede jo, og var indtil for bare 10-15 år siden et parti omkring spærregrænsen. Og der er absolut ingen skam i, at det var en rolle, vi spillede«.

»Men det er en ny rolle vi har nu, hvor vi er Danmarks fjerdestørste parti, og vi i nogle målinger er oppe og repræsentere omkring 10 procent af vælgerne. Så har vi selvfølgelig også en forpligtelse til i højere grad at fortælle, hvad vi selv gerne vil. Og ikke så meget, hvad de andre gør galt.«

Enhedslistens statsministermelding kommer med et 'men'.

For selv om partiets førsteprioritet er, at danne en »grøn, progressiv« regering med Alternativet og SF, så vil Skipper pege på S-formand Mette Frederiksen, hvis det ikke lykkedes for Enhedslisten, Alternativet og SF at samle flere stemmer end Socialdemokratiet.

I meningsmålingerne er det flertal, du gerne vil samle en regering på, omkring 7 procentpoint efter Socialdemokrater. Er det ikke en lidt gratis udmelding, I kommer med, når det scenarie, at I samler flertal, tilsyneladende er så langt fra virkeligheden?

»Jeg synes ikke, det er så urealistisk endda. Altså tværtimod«.

»Man skal ikke særligt langt ud i Europa, før man kan se, hvordan socialdemokraterne falder på stribe, og hvordan det er Enhedslistens søsterpartier, som overtager rollen som det store parti til venstre for midten. Og det kan da meget vel ske i Danmark også«.

Hvis vi ikke får sådan et jordskredsvalg, så siger du, at Enhedslistens støtte til Socialdemokratiet ikke bliver uden ’politiske betingelser’. Hvad er det for konkrete betingelser?

»Det kommer jo an på en forhandling og i øvrigt også, hvordan valget ender ud. Jo flere stemmer vi får, jo mere ville vi jo kunne betinge os. Men jeg tror sådan set godt, at vælgerne ved, hvilken retning Enhedslisten vil i. Det er klima og grøn omstilling på maksimal styrke. Det handler om at sikre et velfærdssamfund, som ikke bare skærer ned, og om, at vi får noget indflydelse på flygtninge- og udlændingepolitikken«.

Håber på et klimavalg

Det socialistiske statsministerkandidatur er bare det sidste eksempel i rækken af opsigtsvækkende udmeldinger fra partier i den gamle røde blok.

Først fortalte Mette Frederiksen, at Socialdemokratiet ikke længere vil i regering med De Radikale, så fremførte Morten Østergaard en række udlændingekrav tilgengæld for radikal støtte til en socialdemokratisk regering, og endeligt meddelte Alternativets Uffe Elbæk, at han vil være statsminister.

Pernille Skipper, er du ikke nervøs for, at dit kandidatur bidrager til at skabe et indtryk af, at der er lidt kaos i rød blok for tiden?

»Der er jo opbrud i dansk politik. Der er også opbrud i rød blok. Jeg tror det er lidt en kommentatorkøbing-ting, at man ikke må vise, at der er uenighed. Tingene er kaotiske. Det vil være mærkeligt at lade som om, man ikke er uenige, for at bevare en eller anden form for fred for syns skyld. Det vil være græsende til uærligt«, siger Skipper og fortsætter:

»Når man er i en opbrudstid, er mit eneste meget, meget simple råd til folk, at de skal stemme på dem, de er mest enige med. Det er ikke bare er et valg mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen«.

Er risikoen ved alle de her meldinger ikke, at de traditionelle magtpartier går sammen og holder jer helt uden for indflydelse?

»Det er bestemt en risiko, men i sidste ende er det vælgerne, der afgør det«.

Pia Olsen Dyhr sagde til SF’s sommergruppemøde, at hun synes, tiden var til, at Mette Frederiksen skulle samle rød blok og vise et alternativ til Lars Løkke. Er du enig i den opfordring?

»Jeg har opfordret Mette Frederiksen til, at vi prøver at få en fælles retning adskillige gange løbet af de sidste par år. Så det er jeg da fuldstændig enig i, at det ville være rigtig givtigt at få…«