Regeringen støtter kæmpe-Pride i 2021 København og Malmø skal være værter for WorldPride og Eurogames om tre år, og den danske regering bakker op økonomisk.

Den mest inkluderende begivenhed nogensinde. Det er ambitionen, når WorldPride og EuroGames skal afholdes i København og Malmø i august 2021.

Sportskonkurrencer, koncerter, korfestival, optog og en konference om menneskerettigheder er på programmet i de mere end 10 dages arrangementer, som arrangørerne venter, tiltrækker mere end 500.000 mennesker. Dermed kan det blive det største arrangement nogensinde med fokus på blandt andre lesbiske, bøsser og transpersoners rettigheder.

Det økonomiske gør en forskel, og det gør signalet også, for det viser, at Danmark, selv om vi ikke er i mål, er et land, som vil det her område og har fokus på det Lars Østergreen, Happy Copenhagen

Og nu lover regeringen økonomisk støtte til arrangementet, fortæller ligestillingsminister Eva Kjer Hansen(V).

»Det handler om frisind og respekt for alle mennesker uanset, hvordan de vil leve deres liv. Det er det, som er udgangspunktet for regeringens engagement i lgbt-miljøet. Det er derfor, vi støtter de mange aktiviteter, og jeg synes, at det er flot, at man har turde have ambitionen om, at holde så stort et arrangement. Derfor vil vi gerne bevæge os fra blot den moralske støtte til også at støtte med et beløb«, siger ministeren med henvisning til, at regeringen skrev støtteerklæringer, da København og Malmø ansøgte om værtskabet.

Beløb forhandles på finansloven

WorldPride er en international begivenhed, der med skiftende byer som vært, sætter fokus på LBGTI-rettigheder, mens EuroGames er en europæisk idrætsbegivenhed for LGBTI-miljøet, som holdes stort set årligt. Det er første gang nogensinde, at de to begivenheder bliver lagt sammen, og at to byer er gået sammen om det.

Regeringens økonomiske støtte kommer, efter regeringen inden sommerferien lancerede den første handlingsplan nogensinde for »tryghed, trivsel og lige muligheder for LBGTI-personer«.

Det er endnu ikke afgjort, hvor stort et beløb regeringen vil spytte i kassen, det er op til de kommende finanslovsforhandlinger, men Eva Kjer Hansen forestiller sig et beløb i omegnen af 5-7 millioner kroner og håber, at de øvrige partier vil bakke op om det.

Vigtigt signal

Hos arrangøren Happy Copenhagen, som er en sammenslutning af Copenhagen Pride og Pan Idræt, er direktør Lars Østergreen naturligvis også glad for regeringens løfte.

»Både overfor andre investorer og overfor de gæster, vi får fra udlandet, betyder det meget, at regeringen bakker op. Det økonomiske gør en forskel, og det gør signalet også, for det viser, at Danmark, selv om vi ikke er i mål, er et land, som vil det her område og har fokus på det«, siger Lars Østergreen, som forestiller sig, at pengene vil gå til en planlagt international konference om menneskerettigheder i København.

Bystyret i Malmø har netop givet tilsagn om 30 millioner kroner i støtte, 5 af dem til Happy Copenhagen og resten til aktiviterne i Sverige. Happy Copenhagen har også søgt om godt 25 millioner kroner fra Københavns Kommune, noget som indgår i de kommende budgetforhandlinger.