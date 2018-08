Udenrigsministeriet korrigerer: To danskere fik behandling for chok efter tysk busulykke Tre danskere var ifølge Udenrigsministeriets Borgerservice med i bussen mod Berlin, der kørte galt i morges. To af dem blev behandlet for chok.

Der er en dansker blandt de kvæstede fra den passagerbus, der her til morgen forulykkede på vej til Berlin.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice fredag aften.

»Tyske myndigheder oplyser, at en enkelt dansk statsborger er indlagt og behandles for chok efter ulykken, og at en anden dansk statsborger tidligere på dagen har fået behandling for lettere chok«, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice, der for kort tid siden har tilføjet, at personen nu er udskrevet igen.

Tidligere på dagen meldte Udenrigsministeriet ellers ud, at der var fire danskere med bussen, og at de med al sandsynlighed ikke var kommet til skade i ulykken.

Tysk politi bekræftede dog for kort tid siden over for TV 2, at der var en dansker blandt de tilskadekomne.

Bussen, der kørte for selskabet FlixBus, var på vej fra Stockholm til Berlin. Sent i går aftes gjorde bussen et stop i København, hvor det formodes, at danskerne er stået på bussen.

Ulykken skete kl. 06.18 ved Malchow. Ombord var 63 passagerer med 22 forskellige nationaliteter, hvoraf tre altså var danskere.

Chauffør gennemfører alkoholtest

Hvorfor den limegrønne passagerbus endte i rabatten er fortsat ukendt.

Det tyske politi skrev tidligere i dag, at bussen kørte galt, fordi chaufføren af »uforklarlige grunde« kørte til højre ud af vejbanen. Bussen endte derfor i rabatten, hvor den væltede om på siden op af en skråning.

Politiet har bekræftet, at spirituskørsel ikke var årsagen til ulykken. Bussens tjekkiske chauffør havde nemlig en promille på 0,0, oplyser det tyske politi i en pressemeddelelse.

De seneste meldinger om antallet af tilskadekomne er på 14. Tallet er justeret ned fra tidligere meldinger om 16.

Seks af passagererne har svære skader. FlixBus har udsendt følgende udtalelse efter ulykken:

»De tilskadekomne bliver bragt til lokale hospitaler. FlixBus har fortsat tæt kontakt med alle relevante myndigheder og den involverede lokale buspartner. FlixBus’ tanker går til alle involverede passagerer og chaufførerne, samt deres familie og venner«, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Ifølge den tyske bilistorganisation, Adac, er der dog generelt ingen problemer med sikkerheden i langdistancebusserne.

»Risikoen for at forulykke i en passagerbus er 14 gange mindre end i din egen bil«, siger formanden for Adac, Christian Heif. Det skriver Tagesspiegel.

De skriver yderligere, at der hvert år rejser mere end 20 millioner med bus i Tyskland.

Tidligere oplyste Udenrigsministeriets Borgerservice, at det var meget usandsynligt, at der var danskere, som havde pådraget sig skader. Derfor har Politiken nu ændret artiklen. Udenrigsministeriet oplyste også tidligere, at der var fire danskere med bussen, hvilket nu er justeret til tre.