Rigsadvokaten: Selvfølgelig skal der være hjemmel. Men jeg er pragmatisk anlagt

Jan Reckendorffs første embedshandlinger





PET-chefen blev tiltalt

12. marts – blot seks arbejdsdage efter at Jan Reckendorff var konstitueret som rigsadvokat – blev der efter halvandet års efterforskning og overvejelser rejst tiltale med krav om fængselsstraf mod den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste, Jakob Scharf.

Anklagemyndigheden vil have Scharf dømt for brud på den tavshedspligt, han havde som PET-chef, og som ikke faldt bort, da han forlod embedet i 2013. Scharfs påståede brøde er, at han i 2016 medvirkede i en bog om sin tid i PET, ’Syv år for PET’, skrevet af Morten Skjoldager, som efterfølgende er blevet sigtet i sagen. Ifølge PET, og nu også anklagemyndigheden, indeholder 28 passager i bogen oplysninger, som Scharf havde tavshedspligt om.

Retssagen mod den tidligere PET-chef begynder ved Københavns Byret 3. september og fortsætter til slutningen af november.

Dråben der skal koste udvisning

15. marts – efter ni arbejdasdage i det nye job – besluttede Jan Reckendorff at bede Højesteret udvise lederen af Loyal to Familia-banden, Shuaib Khan, til Pakistan. Både Københavns Byret og Østre Landsret nøjedes med en betinget udvisning af Khan oven i den straf på 60 dages fængsel, som han fik for at have truet en betjent i forbindelse med politiets visitation af en gruppe bandemedlemmer på Nørrebro i sommeren 2017.

Hidtil er udvisning kun kommet på tale i forbindelse med betydelig hårdere domme. Men rigsadvokaten vil have Højesteret til at vurdere, om sagen – lille som den er – er dråben, som får bægeret til at flyde over.

»Det skyldes, at sagen ikke handler om en enkelt lovovertrædelse. Den handler om en udenlandsk statsborger, der flere gange er dømt for alvorlig voldskriminalitet, men som alligevel fortsætter, selv om han er blevet betinget udvist og idømt langvarige fængselsstraffe«, sagde rigsadvokat Jan Reckendorff i forbindelse med beslutningen. Procesbevillingsnævnet har sagt god for, at sagen kan blive prøvet en tredje og sidste gang i Højesteret.













Historisk sag om bandlysning

Jan Reckendorff skrev historie, da han 28. juni offentliggjorde, at han vil forsøge at få domstolene til at opløse og forbyde banden Loyal to Familia (LTF). Grundlovens paragraf 78 giver mulighed for at forbyde foreninger, som har et ulovligt formål, for eksempel at foreningen opnår sine formål ved vold. Det er første gang i grundlovens historie, at anklagemyndigheden forsøger at få en bande som LTF opløst.

Tidligere rigsadvokater har opgivet at kræve rockergruppen Hells Angels og den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir opløst ved domstolene.

»At der er medlemmer af LTF, som begår voldskriminalitet, er nok klart for de fleste, men jeg mener også, at vi kan bevise, at de gør det som forening. Også selv om LTF ikke er en forening i klassisk forstand med årlige generalforsamlinger og vedtægter«, sagde rigsadvokat Jan Reckendorff på baggrund af Københavns Politis efterforskning og gennemgang af knap 10.000 siders materiale og domme mod medlemmer af LTF.

Sagen skal begynde ved Københavns Byret, hvor den endnu ikke er berammet.

