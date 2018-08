Er Elbæks alternativister blevet bimmelim af at drikke hvidvin, og er Kristian Jensen blevet socialdemokrat?

Sagt i ugen

Direktør Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed, om statistik, som viser, at de veluddannede generelt lever sundere end andre, men til gengæld drikker mere:

»Der eksisterer en del hype omkring alkohol. Det er noget, vi mødes om, og noget, vi taler om. Mange går op i god vin, specialøl, gin og i at vide noget om brygningen og fremstillingen. Man drikker ikke kun for at blive fuld, men måske også for at nyde smagen. Men uanset hvorfor man drikker alkohol, er det jo skadeligt i større mængder«. (Jyllands-Posten)

Klimakampen sætter alle andre politiske spørgsmål i anden række, skrev Alternativets statsministerkandidat, Uffe Elbæk, i en Kronik, efter at partiet havde fremlagt et stort politisk udspil:

»Hvis ikke vi formår at redde planeten, inden ekstremt og farligt vejr bliver normalen, inden mangel på rent drikkevand og hungersnød bliver realiteten, inden kampen om stadig knappere ressourcer fører til konflikt og krig, inden økosystemerne kollapser og fører til dyrs og planters masseuddøen, ja, så kan det være lige meget, om væksten i den offentlige sektor er på 0,7 eller 0,8 procent, om der gennemføres topskattelettelser, og om man går med hovedbeklædning eller ej«. (Politiken)

Den amerikanske tv-vært Trish Regan analyserede det danske samfund:

»Man får penge for at gå i skole. Men ved I, hvad der sker? Ingen færdiggør deres studier. Sådan er realiteterne under socialisme. Ingen har incitament til at lave noget. Danmark har – ligesom Venezuela – frataget folk deres muligheder. Det er den vej, Bernie Sanders vil. Og mange unge demokrater kigger nu mod de to lande«. (Fox News)

Finansminister Kristian Jensen (Venstre) om ovenstående:

»Undskyld mit direkte sprogbrug, men hun skal simpelt hen ikke pisse på Danmark. Jeg vil ikke finde mig i, at noget så nederdrægtig forkert bliver fortalt«. (Twitter)



USA’s præsident, Donald Trump, efter at en lang række aviser havde opfordret ham til at respektere den frie presse:

»Der er intet, jeg ønsker mere for vores land end ægte pressefrihed. Faktum er, at det står pressen frit for at skrive og sige, hvad den har lyst til, men meget af det, de siger, er FAKE NEWS for at fremme en politisk dagsorden eller har ganske simpelt til formål at skade folk. ÆRLIGHEDEN VIL SEJRE«. (Twitter)

Berlingskes lederskribent om Trumps angreb:

»Sande demokrater møder ikke kritisk journalistik med grove forsøg på at underminere tilliden til frie og uafhængige medier«. (Berlingske)

Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, kommenterede DF’s krav om fængselsstraf for at overtræde ’burkaloven’, som indtil nu kun har resulteret i en enkelt bøde:

»Et af burkaforbudstilhængernes argumenter for loven er, at det vil sætte undertrykte kvinder fri. Det kan de så være i fængsel, må man forstå«. (Twitter)



