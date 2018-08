Statsministrenes indtogsmarch

De veluddannede drikker for meget, rapporterede Jyllands-Posten i tirsdags, og jeg skal ikke kunne sige, om der var en sammenhæng mellem den nyhed og lanceringen af Alternativets store politiske udspil, som fandt sted dagen efter. Men nogle af ideerne lød godt nok, som om de kunne være opstået i en kollektiv hvidvinsbimmelim hjemme ved Uffe Elbæks havebord.

Sagt i ugen Direktør Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed, om statistik, som viser, at de veluddannede generelt lever sundere end andre, men til gengæld drikker mere: »Der eksisterer en del hype omkring alkohol. Det er noget, vi mødes om, og noget, vi taler om. Mange går op i god vin, specialøl, gin og i at vide noget om brygningen og fremstillingen. Man drikker ikke kun for at blive fuld, men måske også for at nyde smagen. Men uanset hvorfor man drikker alkohol, er det jo skadeligt i større mængder«. (Jyllands-Posten) Klimakampen sætter alle andre politiske spørgsmål i anden række, skrev Alternativets statsministerkandidat, Uffe Elbæk, i en Kronik, efter at partiet havde fremlagt et stort politisk udspil: »Hvis ikke vi formår at redde planeten, inden ekstremt og farligt vejr bliver normalen, inden mangel på rent drikkevand og hungersnød bliver realiteten, inden kampen om stadig knappere ressourcer fører til konflikt og krig, inden økosystemerne kollapser og fører til dyrs og planters masseuddøen, ja, så kan det være lige meget, om væksten i den offentlige sektor er på 0,7 eller 0,8 procent, om der gennemføres topskattelettelser, og om man går med hovedbeklædning eller ej«. (Politiken) Den amerikanske tv-vært Trish Regan analyserede det danske samfund: »Man får penge for at gå i skole. Men ved I, hvad der sker? Ingen færdiggør deres studier. Sådan er realiteterne under socialisme. Ingen har incitament til at lave noget. Danmark har – ligesom Venezuela – frataget folk deres muligheder. Det er den vej, Bernie Sanders vil. Og mange unge demokrater kigger nu mod de to lande«. (Fox News) Finansminister Kristian Jensen (Venstre) om ovenstående: »Undskyld mit direkte sprogbrug, men hun skal simpelt hen ikke pisse på Danmark. Jeg vil ikke finde mig i, at noget så nederdrægtig forkert bliver fortalt«. (Twitter)

USA’s præsident, Donald Trump, efter at en lang række aviser havde opfordret ham til at respektere den frie presse: »Der er intet, jeg ønsker mere for vores land end ægte pressefrihed. Faktum er, at det står pressen frit for at skrive og sige, hvad den har lyst til, men meget af det, de siger, er FAKE NEWS for at fremme en politisk dagsorden eller har ganske simpelt til formål at skade folk. ÆRLIGHEDEN VIL SEJRE«. (Twitter) Berlingskes lederskribent om Trumps angreb: »Sande demokrater møder ikke kritisk journalistik med grove forsøg på at underminere tilliden til frie og uafhængige medier«. (Berlingske) Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, kommenterede DF’s krav om fængselsstraf for at overtræde ’burkaloven’, som indtil nu kun har resulteret i en enkelt bøde: »Et af burkaforbudstilhængernes argumenter for loven er, at det vil sætte undertrykte kvinder fri. Det kan de så være i fængsel, må man forstå«. (Twitter)

Ikke fordi der mangler gode og sympatiske sager i alternativisternes program. Tværtimod er det fuldt af dem. Med Uffe Elbæk som statsminister vil vi få 30-timers arbejdsuge, flere pædagoger i vuggestuerne, billigere kollektiv trafik, dagpenge og kontanthjælp uden betingelser, 2.000 kvoteflygtninge om året, gratis kultur til de unge og de udsatte, en fordobling af udviklingsbistanden og et Danmark på grøn energi allerede om 17 år. Samt gratis psykologhjælp til dem, der af en eller grund ikke er blevet lykkelige af at leve i Alternativets bæredygtige mønstersamfund.

Det er et umådelig generøst udspil, som kan give ethvert velmenende venstrefløjsparti åndenød, men det har kun været starten på alternativisternes brainstorm i baghaven. Efter at have udarbejdet gavekataloget – og muligvis under indflydelse af endnu mere hvidvin – har Uffe og hans venner tilsyneladende forsøgt at overgå hinanden med bud på, hvor mange ministre man skulle have som ansvarlige for den grønne omstilling. Man endte på hele fire grønne omstillingsministre, og så gætter jeg ellers på, at de sidste flasker var tømt, og at der muligvis var kommet nogle gode røgvarer på bordet, da selskabet ud på de små timer sad og opfandt navne som ’Ministeriet for livslang nysgerrighed’, ’Ministeriet for social retfærdighed’ og ’Ministeriet for god fordeling’, som alle indgår i Alternativets plan for fremtidens Danmark.

De indledende heats

Nå, nu skal man jo ikke håne, spotte og latterliggøre folk, fordi de vil vende bøtten og prøve noget nyt. Det var de alternative for resten heller ikke alene om at gøre. Noget tyder således på, at finansminister Kristian Jensen er blevet forvandlet til socialdemokrat i løbet af sommerferien.

I hvert fald har Venstres næstenformand pludselig droppet ambitionerne om nulvækst i den offentlige sektor, formentlig for at virke mere imødekommende over for Dansk Folkeparti, som også gerne vil ligne Socialdemokratiet. Undtagen i udlændingepolitikken, hvor socialdemokraterne til gengæld gerne vil ligne DF, der ikke har haft tid til at foreslå nye stramninger i denne uge, fordi de har ligget i benhård konkurrence med de konservative om, hvem der vil uddanne flest nye politibetjente.

Ved redaktionens slutning var stillingen i nye betjente 2.000-600 til Dansk Folkeparti. Eller Dansk Folkepoliti, som de vel egentlig burde kalde sig.

Jo da, vi er i fuld gang med valgkampens indledende heats og er nu oppe på hele fem statsministerkandidater, idet også Pernille Vermund fra Nye Borgerlige og Enhedslistens Pernille Skipper – bolsjevikken fra Gug – har erklæret sig parat til at lede landet efter det kommende folketingsvalg. Sidstnævnte Pernille vil dog kun gå efter statsministerposten, såfremt den samlede venstrefløj får flere stemmer end Socialdemokratiet, hvilket er ret usandsynligt.

Socialisme og cupcakes

Egentlig ville det også være spild af kræfter, for ifølge en populær amerikansk tv-vært er Danmark allerede et socialistisk land ligesom Venezuela, hvor det som bekendt ikke går skidegodt.

Det gør det bestemt heller ikke i Danmark, kunne Trish Regan forleden fortælle sine seere i ’The Intelligence Report’ på højretossernes officielle tv-kanal Fox News. Under den danske socialismes åg er der nemlig ingen danskere, der gider arbejde, fordi de fleste modtager penge fra staten, og når landets unge endelig har snøvlet sig færdig med deres statsfinansierede uddannelser, er det eneste, de har lyst til, »at åbne cupcakecafeer«.

Lad os bare være høflige og sige, at der måske nok var lidt huller hist og pist i Fox-programmets research til historien om det socialistiske Danmark. Også med hensyn til cupcakes, som ifølge Politikens Bagside er gået af mode herhjemme. Heldigvis, for det var da noget klægt stads.

Ingen tid at spilde

Trish Regan kan ikke have været i Danmark, for så ville hun vide, hvor travlt vi alle sammen har. Selv børnene har travlt. Tag nu bare naboens Marius, som jeg havde en meget kort samtale med, da han i mandags væltede ud af sine forældres bil i vanlig energisk stil:

»Hej Ole! I morgen er det min FØRSTE SKOLEDAG!«, råbte han glædestrålende og drønede ind i huset for at pakke sin skoletaske, hvilket gav hans lillesøster Liva på tre år en kærkommen lejlighed til også at fortælle om sit liv:

»Jeg har slået mit knæ!«, meddelte hun sørgmodigt og fremviste et ben, der umiddelbart virkede helt uskadt.

Men der er ingen tid til selvmedlidenhed, for det der med, at de unge skal se at komme gennem uddannelsessystemet i en fart, gælder sådan set lige fra børnehaven, kunne jeg forstå på Jyllands-Posten, som havde undersøgt, hvor mange unger der får lov at vente et ekstra år med at starte i skole. Det gør stadig færre – 6,5 procent sidste år mod 21 procent i 2004.

Det koster nemlig penge at have de gulnæbbede små et ekstra år i børnehave, og der er meget store forskelle på de enkelte kommuners gavmildhed i den forbindelse. Så det er bare på med skoletasken og ind i uddannelsesmaskinen med de små størrelser.