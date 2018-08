52-årige Søren: »Det giver mig så meget wow i kroppen at gå midt i paraden« Ugens Pride kulminerer i eftermiddag i march gennem gaderne. Paraden er en fest, især for bøsser og lesbiske, og en kamp for transpersoner, mener 52-årige Søren Viltoft Baatrup.

I dag er hovedstaden regnbuefarvet. Når dagens prideparade glider gennem de københavnske gader, vil 52-årige Søren Viltoft Baatrup som altid være en af de tusinder, der går med.

Til daglig er han kontorchef i et forsikringsselskab iført lyseblå skjorte og nydelige sko – og cirka sådan kommer han også til at se ud senere i dag, når han blander sig med de blondeklædte, læderjakkerne, uniformerne og dem med fjer.

Dagen i dag er for alle. En festdag og en kampdag, mener han.

Fakta Fejring af mangfoldigheden Pride-ugen er en fejring af LGBTQIA-miljøet og en mangfoldig menneskerettighedsfestival uden partipolitisk tilknytning. Den første pride i Danmark blev afholdt i 1996, og priden er en årligt tilbagevendende begivenhed. En farverig parade gennem de københavnske gader fra klokken 13 afslutter i dag pride-ugen. Her ventes mellem 35.000 og 40.000 at gå med i selve optoget – enhver kan møde op og gå med. Sidste år festede mellem 250.000 og 300.000 personer desuden med fra sidelinjen. Ruten for årets optog går fra Frederiksberg Rådhusplads og ender på Rådhuspladsen i København. Dagens avis markerer Copenhagen Pride, som det ses på forsiden. LGBT er den internationale betegnelse for lesbiske, bøsser, bi- og transpersoner. QIA, som står efterfølgende, står for queer, interkønnet og aseksuel. Vis mere

Fakta Ordforklaring LGBT er den internationale betegnelse for lesbiske, bøsser, bi- og transpersoner. QIA, som står efterfølgende, står for queer, interkønnet og aseksuel.

»Der er meget at fejre. Især for os bøsser og lesbiske. Der kan sættes flueben ved de fleste af de juridiske rettigheder, vi har kæmpet for: Jeg lever ikke i et registreret partnerskab, men er gift, og homoer kan adoptere og få en kirkelig vielse. Men der er stadig også en del at gøre noget ved – specielt for transpersoner. Det er indiskutabelt. De er et helt andet sted«.

Foto: Andreas Haubjerg I 1994 var Søren Viltoft Baatrup med til at arrangere og deltog selv i en lille event på Axeltorv i København, som indebar 100-meterløb for bøsser i stiletter. Han løber til højre på billedet.

Meget er sket, siden Søren Viltoft Baatrup var til sin første parade i 1994, to år før den første egentlige pride kom til København. Dengang i 1994 var det »et lille forkølet arrangement« på Axeltorv, hvor 200 bøsser var troppet op, og hvor han selv havde fået ideen til et 100-meterløb. I stiletter.

Arrangementet var i anledning af 25-året for oprøret på homobaren Stonewall Inn i Christopher Street i New York, hvor sammenstød mellem bøsser og lesbiske og politi udviklede sig voldeligt, og som blev startskuddet til homoparader og -demonstrationer verden over.

»Vi havde besluttet, at der skulle ske et eller andet. Jeg havde fået ideen til stiletløbet fra et homokollektiv på Amager, der havde lavet noget lignende på Amagerbrogade i 1980’erne. Jeg syntes, det lød morsomt«.

»Da dagen oprandt, var der to, der havde tilmeldt sig løbet, så jeg sagde, at hvis de kunne finde et par stiletter i størrelse 42,5, så skulle jeg nok løbe med. Jeg kan huske, at jeg havde sommerfugle i maven, og at jeg lo og lo og lo, da vi løb«.

Billedet hang i baren

Politiken havde en fotograf på Axeltorv den dag. Der var et par boder på torvet og en christianiacykel med kondomer i. Og så altså 100-meterløbet i stiletter.

»Fotografen havde taget billeder, mens vi løb. Jeg opdagede det overhovedet ikke. Men min mor ringede dagen efter og sagde: »Du er sandelig i avisen«. Jeg så selv billedet, da jeg kom ind på Pan, hvor det hang i baren. Jeg havde det sådan lidt underligt med det – jeg syntes, det var lidt for meget, kan jeg huske. Et meget stereotypt billede af bøsser«.

Men han har accepteret præmissen for billeder til parade.

»Hey, sådan kommer billederne af paraden i år også til at se ud. Og jeg synes, det er okay. Jeg har fuld forståelse for, at de gode billeder ikke er dem, hvor folk står i almindeligt tøj. Men ligesom alle de andre år vil der internt i LBGT-miljøet være en del, der brokker sig over, hvorfor vi endnu en gang skal se billeder af fyre i dametøj og lesbiske på motorcykel«.

Sprang ud i gymnasiet

Søren Viltoft Baatrup er en af dem, der stort set altid har vidst, at han var bøsse.

»Jeg sprang ud i gymnasiet og var teenager for fuld udblæsning i 80’er-stil: dejlige pastelfarver, hvide sokker og en lille streg under øjenvippekanten. Jeg syntes selv, jeg så sindssygt godt ud, og jeg var ikke i stand til at have et stift håndled. Hele gymnasiet skulle vide, at jeg var bøsse. Jeg havde det let i sammenligning med andre dengang. Jeg var ham med de gode karakterer, der sad i skolerådet og havde et kæmpe netværk«.

Og støtten hjemmefra var udtalt, siger Søren Viltoft Baatrup.

»Mine forældre var meget ærlige, da jeg sprang ud, og sagde til mig, at det her ville give mig og dem nogle problemer, men at jeg var deres søn uanset hvad. Dengang satte mange lighedstegn mellem pædofile, børnelokkere og bøsser. Men jeg fik lov til at være almindelig teenager – som bøsse. Jeg er sikker på, at jeg ikke ville være blevet den, jeg er i dag, hvis ikke jeg havde haft mine forældre«.

Den frihed til at leve, som man er, det er den, der er hele meningen med at arrangere pride, parade og alt det andet arbejde, der foregår i LGBT-regi, siger Søren Viltoft Baatrup. Allermest holder han af de mange pride-arrangementer, der er de andre dage end på selve paradedagen: debatter, høringer, møder, taler.