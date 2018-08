Bander, radikalisering og ekstremisme fører i disse år til en ny retstilstand i Danmark, skabt af et politisk flertal på Christiansborg. Resultatet er hårdere domme, skærpet overvågning og strammere regler for indsattes færden.

Ekspert: Hård kurs i fængslerne øger risikoen for ny kriminalitet En fangeflugt fra Vestre Fængsel har skabt røre hos politikerne, der lover stramninger på området. Men det går ud over resocialiseringen, at der nu igen skal strammes på grund af en enkeltsag, mener ekspert.