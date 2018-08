8.000 unge var til 'puttefest' i Dyrehaven: »Hvis man er bange for, at der bliver drukket for meget i dag, så skal man være bange altid«. Fredag aften drog 8000 gymnasieelever mod Dyrehaven. Det var tid til kærlighed, tegning og massiv druk.

En pige åbner en flaske lunken hvidvin, lige efter at toget har forladt Ny Ellebjerg Station, og tager en tår af flasken.

»Føj, det smager af helvede til«, siger pigen, der hedder Luna. Det var også den billigste vin, de havde i supermarkedet. Tre flasker for 100 kroner. Marius på 18 år drikker vodka og en sodavand, der hedder Topform.

»Det er ikke særlig avanceret, men det virker«, siger han.

Luna og Marius er sammen med omkring 8000 andre unge gymnasielever mellem 15 og 19 år på vej til puttefest i Dyrehaven. Egentlig er det en integrationsfest, hvor eleverne fra 1.g, 2.g og 3.g på gymnasierne skal rystes sammen, og det skal de blive ved at drikke sammen og tegne på hinanden.

De uskrevne regler er klare. Dem der går i 1.g kaldes putter. De bærer næsten alle hvide T-shirts, som der kan tegnes på. Eleverne fra 1.g må ikke tegne på nogen, men alle må tegne på dem. Dem fra 2.g må tegne på dem fra 1.g og på hinanden, og dem fra 3.g må tegne på alle, og ingen må tegne på dem.

Luna går i 3.g og er her for tredje år. Hun tegner den samme tegning på en lang række drenge fra 1.g. En enhjørning med en strap-on i panden.

»Sidste år tegnede jeg kun en enhjørning. I år har jeg opgraderet med en pik«.

De er ikke fulde endnu, men det bliver de. Alle i kupéen har mindst en sixpack med, nogle er allerede begyndt at drikke igennem, og det er tidligere gået galt.

I 2016 blev 15 elever kørt til udpumpning, og det har været medvirkende til, at formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, kalder festen for »et mareridt«.

»Vi tager direkte afstand fra arrangementet i Dyrehaven. Og det er vigtig for os at få sagt, at det er et arrangement, der ligger uden for skolernes regi«, sagde hun i går til TV 2 Lorry.

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Malte Sauerland, er heller ikke begejstret for puttefesten.

»Det er en super fin idé, at man mødes på tværs af gymnasier, men det sker i et ukontrolleret rum i modsætning til klassiske gymnasiefester, og det element af anarki kan give uheldige situationer«, siger han til TV 2.

På den måde er alt, som det altid har været. De unge er på vej til fest, og de voksne er bekymrede.

Lunas forældre er dog ikke rigtigt bekymrede.

»Mine forældre siger det samme som alle forældre. Pas på dig selv og pas på hinanden«

Har du været stiv de andre år, hvor du har været med?

»Ja«

Har du været bevidstløs af druk?

»Nej, men jeg skulle følges hjem«.

Både Luna og alle de andre siger næsten det samme.

»Vi er her, fordi det er en tradition, og fordi det er hyggeligt og en fest, og fordi det er sjovt at tegne på putterne. Og så fulde bliver vi heller ikke«.

Sjofle sange

Det sidste er en underdrivelse. Allerede på Hellerup Station, som er knudepunktet for alle der er på vej mod Dyrehaven er der adskillige store branderter og unge piger med slingrende gang og stive blikke. Men der er også uendelig meget kærlighed og kys og omfavnelser og glæde i luften.

»Åhh lå lå lå lå. Shots uden bukser på«, råber et kor af drengene på Hellerup Station. Lidt efter råber de endnu højere.

»Fisse, kusse, Schmeichel er en mur«.

Der bliver i det hele taget sunget ret mange sange om kønsdele og næsten kun om de kvindelige. Men nogle af pigerne synger med, og de andre ser ud, som om de har hørt sangene 100 gange før. De tager i hvert fald ikke notits af det.

Det ene S-tog efter det andet kører mod Klampenborg, og de er så fyldte, at nogle af de elever, der lige får presset sig ind i toget, bliver presset ud igen. Det er ikke fordi, de slås om pladsen. Der er bare ikke mere. Klokken 17.05 afgår Kystbanen fra Hellerup mod Helsingør, og den har aldrig været mere fyldt. Der står fem mennesker inde på et af de små toiletter, og som passager er man ikke herre over sine egne bevægelser, men svajer med mængden.

»Ej, der er heste«, lyder det med sløret pigestemme på Klampenborg.

»Kan man ikke tisse her«, lyder det med en anden sløret pigestemme. Hun er omgivet af et par hundrede mennesker.

»Nej, det kan man sgu ikke«, siger hun så.

Sander Mikkelsen er 18 år og går i gymnasiet i Ballerup.

»Jeg har glædet mig til det her i to uger. Jeg elsker at blive væk i kaos«, siger han på vej gennem Dyrehaven mod Ulvedalene. Han forstår godt, hvis nogen synes, det er for meget.

»Vi kommer jo ind og ødelægger et smukt område på en voldsom og intimiderende måde«, siger han, men mener dog ikke, at de voksne skal være bange. Han synes, at det hele er ganske trygt.