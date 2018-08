DSB vil indsætte busser i Vestjylland efter skinnebrud

Der kører ingen tog mellem Esbjerg og Vejen lørdag morgen og formiddag, og derfor har DSB bestilt busser til at køre mellem Bramming og Vejen.

Men passagererne kan godt risikere at skulle vente i lang tid. Lørdag er det nemlig svært at skaffe busser på grund af et stort arrangement i Jylland, skriver DSB på Twitter.

Problemet skyldes fejl på en skinne ved Holsted. Derfor holdt tog op med at køre på strækningen mellem Esbjerg og Vejen, oplyste DSB lidt efter klokken otte.

I første omgang har DSB ikke meddelt, hvornår passagererne atter kan køre på skinner.

ritzau