Trump er ikke den eneste, der bruger paryklim

Et håndtryk er ofte meget intimt. Især når man ikke kender hinanden. Man vil helt håndgribeligt have fat i den anden på et plan, der går ud over hjerne og ord. Derfor er det også mærkeligt, når det, man får i hånden, ikke føles som en hånd.

Jeg var i foråret på besøg hos Mike Stern, en af verdens største jazz- og fusionsguitarister i hans lejlighed på 23. gade på Manhattan, hvor man skal kante sig gennem en lang entré forbi flightcases, guitarforstærkere, pedalkufferter og løse kabinetter.

Gearet er klar til afgang hele tiden, for når han ikke er på turné, så spiller han to aftener om ugen på et mikroskopisk værtshus, 55bar på Christopher Street i The Village.

Og en dag gik det galt.

Klumme Anden halvleg Per Munch skriver om at være 50+ i en midaldrende mands krop, job og familiesituation. Om hvordan livet ser ud fra den anden side af alt det, man synes, man bør opnå. Om i flygtige glimt at se meningen med det hele. Læs flere klummer fra 'Anden halvleg' her

»Jeg skulle løbe efter en taxa med en guitar i hver hånd, og så faldt jeg over noget afspærring, som nogle vejarbejdere havde glemt«.

Reflektorisk slap han alt og tog for sig. Og smadrede sin højre hånd totalt. Heldigvis ikke venstre, som laver det mest delikate job med akkorder og toner. Men den højre, som laver anslag, var mast.

Svært at holde fast

Det var det, jeg kunne mærke, da han rakte poten frem. En hård, fikseret hånd, der sidder fast i den stilling, som Mike har brug for. En slags klo, der kan holde plekteret.

Og resultatet for mig er den her lille ubekvemhed, der altid opstår, når man skal finde ud af at håndtere en anden persons handikap. Man kan vælge to tilgange: Gud, jeg lagde slet ikke mærke til, at der var noget galt med din hånd. Eller man kan spørge, hvad der er sket. Efterhånden har jeg opdaget, at det er lettere bare at spørge.

Mike Stern fortæller, hvordan han langsomt, men sikkert lærte sig at bruge plekteret lige så godt som før. Men at det glider, når han sveder.

»Så var det, jeg kendte den her trommeslager, der blev sindssygt forbrændt som barn. Som fik ødelagt huden over hele sin krop og amputeret fingrene. Alligevel spiller han trommer. Med stikkerne klistret fast. Og han spiller fedt, han er en bad cat, en dygtig musiker«.

Hemmeligheden er paryklim. Som ikke ødelægger huden. Så Mike Stern satte, siger han, kursen mod Trump Tower for at få sig en klat af det guddommelige klister.

Paryklim i baren

Senere på aftenen hørte jeg ham spille på 55Bar. Lange hypnotiske forløb med sære afstikkere, men hele tiden legende let, syngende og musikalsk. En stille menighed sidder og nikker med, indforstået og privilegeret over at få verdens bedste musikere på 1. parket. Med behørige klapsalver efter hver solist.

Jeg lægger mærke til min sidemand i baren. Han har, til trods for at det er lunt i vejret, langærmet trøje og uldhuen trukket helt med i panden. Hans hud er skjoldet og arret. Da han drikker af sin øl, foregår det med to armstumper, der holder glasset, som en kat ville holde om et garnnøgle.

Det er ham med paryklimen. Og da Mike Sterns solo slutter, hører jeg ham tydeligt klaske de to arme mod hinanden. Bare fordi man er handikappet, kan man jo godt give andre folk en hånd.