Forælder: Stop med at datobombe hinanden – gør forældreindsatsen med kærlighed Far til Daniel på 10 år forstår godt, at nogle forældre kløjes i sociale arrangementer. Men han mener, det er vigtigt for fællesskabet.

Thomas Ulrik Larsen er musikskolelærer og far til Daniel på 10 år, der går i 4. klasse på Nivå Skole Syd. Han er en engageret forælder, der deltager, når der er fælles morgenmad i klassen et par gange om året, når der er spisning for børn og voksne og til forældrefester uden børn. Og hans kæreste, Daniels mor, sidder i skolebestyrelsen.

Hvordan kom I i gang med at være aktive forældre i skolen?

»Det er helt naturligt for mig, fordi jeg allerede i min barndom i Roskilde oplevede, at min mor og min bedste venindes mor var klassens forældrerepræsentanter. Det har min kæreste videreført. Hvis du ikke engagerer dig i dit barn og dit barns venner, hvorfor skulle de så engagere sig i det, du vil med dem?«, siger Thomas Ulrik Larsen.

»Vi skal kunne forstå hinandens verdener, ellers ender vi i familieøer og ’familielogistikken’ – forfærdeligt udtryk, det lyder som noget virksomhedssprog«.

Hvorfor lægger du og din kæreste så meget energi i samarbejdet med skolen?

»Det er en investering i fællesskabet. De klasser, hvor forældrene står stærkt og fungerer godt, det er der, hvor børnene også fungerer godt. Hvis der er en klasse med problemer, viser det sig ofte, at der også er problemer med forældrenes samarbejde«.

»I vores klasse har det konkret betydet, at vi kunne give moralsk støtte til familien med et barn, der blev alvorligt syg med kræft, men heldigvis klarer sig godt nu. Vi har også plads til at optage et barn med adhd, fordi sammenholdet er godt. Og vi kan tale sammen, hvis der er kriser, og det lykkelige ægtepar pludselig bliver skilt. Det kan du bedre forholde dig til, hvis du i forvejen har et samvær, der ikke er så formelt. Mange slår også børnefødselsdage sammen. Så er der flere til det praktiske og lidt færre datoer i kalenderen«.

Kan du forstå, hvorfor nogle synes, at alle de arrangementer på skolen kan virke overvældende?

»Hvis en gruppe af forældre er meget aktive og definerer for meget konkret og detaljeret på intra, så bliver det en forpligtelse, der bliver pålagt én. Så bliver man en ansat, der bliver trukket rundt ved næsen. Det duer ikke. Det skal være en kærlighedsgerning, hvis man skal deltage i et fællesskab. Vi skal være med i det selv og føle, at det er noget, vi selv er med til at forme«.

Hvordan skal lærere og forældre få ’talt’ og finde sammen om, hvad de synes, hvis ikke man har intranettet til at planlægge og lave aftaler?

»Jeg tror, man skal skrue ned for mængden af informationer. Prøv at lade være med at komme med så mange detaljer. For eksempel legeaftaler – hvorfor banker man ikke bare på hos det barn, barnet gerne vil lege med? Eller giver dem et ring? Hvorfor skemaer på intranettet, der planlægger måneder frem?«.

Hvad foreslår du, at vi forældre gør?

»Forældreengagementet er vigtigt. Det gør godt for børn, voksne og skolen. Men det skal komme nedefra. I stedet for at kaste håndklædet i ringen, skal vi forældre på banen sammen med læreren og definere, hvad vi har behov for af samvær og opbygning af relationer«.

»Hvis intramonsteret gør os for bureaukratiske i vores hverdag, må vi lave guerillavirksomhed og bryde systemerne ned. Det duer ikke bare at forkaste systemerne«.

Bliver du selv overvældet af de sociale forpligtelser og intra?