Intramonsteret: Vi hader det – men kan vi klare os uden?

Fra forældreintra til Aula

2 folkeskolelærere, Bent Thomsen og Carsten Borre Larsen, udviklede omkring år 2000 et intranet til lærere, der som de selv var gået i gang med at bruge it i undervisningen

2002 får det første forældre adgang til skolernes intranet

31 mennesker, inklusive de to grundlæggere, arbejder nu i firmaet ITsLearning, som laver Skoleintra for lærere, elever og forældre over hele landet. Og som i dag er integreret med mange skolers digitale ansigt udadtil, skoleporten på internettet.

25 millioner gange om året logger de danske forældre på skolens intra.

2019 får alle folkeskoler en ny platform, Aula, der er udviklet af firmaet Netcompany. 2 millioner mennesker vil dermed blive daglige brugere. Også børnehaver og vuggestuer skal bruge det nye system. Folkene bag lover, at det bliver mere gennemsigtigt og lettere at indrette til individuelle behov. Firmaet er for nylig blevet børsnoteret.

Vis mere