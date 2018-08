Unge danske mænd vædder sig ud i spilafhængighed på nettet Næsten halvdelen af dem, der har henvender sig på Center for Ludomani er unge mænd, der var så sikre på deres viden om sport, at de har væddet sig fallit.

Med mobilen i hånden eller på computeren, mens man sidder til undervisning, er det blevet let at vædde om udfaldet på en fodboldkamp eller et cykelløb.

Den eksplosive udvikling, siden spilmarkedet blev liberaliseret i 2012, betyder, at onlinespil og -betting er blevet en naturlig, og dyr, del af hverdagen for rigtig mange i Danmark, som nu er den 3. mest gamblende nation i Europa.

Og de unge mænd, der især er i risiko for at ryge ud i spilafhængighed og økonomisk ruin, opfatter det ikke engang som et hasardvæddemål, da de ofte synes, at de har fuldkommen styr på fodboldklubbernes formåen.

»48 procent af vores klienter er nu 18-30 årige sportsinteressede mænd, der ved meget om sport, skadede nøglespillere, og nye trænere på vej til klubben. Så de mener, at de ved så meget om det, at det ikke er hasard, men et vidensspil, som de ikke kan tabe«, fortæller Michael Bay Jørsel, leder af Center for Ludomani.

Hurtigheden forfører

Han har arbejdet med spilafhængige siden starten af 1990'erne, hvor det typisk var voksne mænd, der havde spillet sig formuen, familien og livet af hænde ved kortspil og automater, ofte enarmede tyveknægte. Men med væddemålene på nettet er der nu flere og flere unge med massivt brug for hjælp, der henvender sig på Center for Ludomani.

»Det er bekymrende, fordi de er i gang med studier eller ved at stifte familie, og når de så taber, så prøver de at vinde det tabte ind ved at tage et hurtigt lån på mobilen. Og så kan man spille videre. For på nettet mærker man ikke på samme måde pengenes værdi. Det går rasende hurtigt online. Og hvis det går hurtigt, så skaber det mere afhængighed. En lottoseddel eller en tipskupon, hvor du skulle vente flere dage, var meget uskadelig«, siger Michael Bay Jørsel.

Han peger på liberaliseringen i 2012, hvor over 40 nye firmaer fik adgang til spillemarkedet, som en af faktorerne.

»Det er ren markedsøkonomi. En kamp om markedet, hvor våbnet er en kolossal øgning af reklamerne for spil. Og den massive påvirkning giver en betydelig risiko for, at flere mennesker bliver spilleafhængige. Det er også dårligt for de, der har haft en spilleafhængighed, og det gør de pårørende urolige«.

Usikker og risikovillig

Bekymringen for de unge mænd deler seniorforsker Torben Fridberg fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

For to år siden undersøgte han for Spillemyndigheden og Skatteministeriet, hvordan spil om penge påvirker befolkningen. Han kunne dengang konkludere, at børn og unge generelt ikke var blevet mere villig til at satse alt på et bræt, så var der en gruppe af mænd fra 18-39 år, der var særligt udsatte.

»Det er klart, at den nemme adgang gør noget. Udbuddet er blevet stort, og en hel række bettingfirmaer er blevet flere og mere aggressive. Det har en indvirkning«, mener seniorforsker Torben Fridberg.

»De ramte var oftest drenge eller unge mænd, som vædder om udfaldet af en sportskamp via et bettingfirma. Derudover var der ingen særlige sociale kendetegn. Det eneste, der gik igen, var noget med personligheden. Vi kunne se, at de, der vedvarende havde et omfang af spil i risikogruppen, var mere villige til at løbe en risiko, og at de ofte var usikre«.