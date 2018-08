26-årig mand dræbt i voldsom soloulykke i Viborg

En 26-årig mand fra Skive var sent tirsdag aften involveret i en voldsom bilulykke på Gammelstrupvej ved Viborg.

Manden er senere død af sine kvæstelser.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

»Omkring klokken 23 får vi en anmeldelse om, at der ligger en forulykket bil i grøften. Vedkommende kan ikke umiddelbart se, om der er personer i bilen, men da vi kommer frem, kan vi konstatere, at føreren af bilen ligger fastklemt«, siger vagtchef Jens Claumarch.

Den unge mands liv stod ikke til at redde.

»Det er uvist, af hvilken årsag han kommer ud i rabatten, men her har han ramt grøften og nogle træer, og bilen er blevet slået meget i stykker«.

»Vi ved endnu ikke, om han har forsøgt at undvige et dyr, kørt for stærkt eller noget helt tredje. Det skal teknikere nu finde ud af«, siger Jens Claumarch.

Den 26-årige mand var ifølge politiet den eneste i bilen, da ulykken skete.

»Vi har haft hunde ude for at undersøge, om andre personer muligvis kunne være slynget ud af bilen eller efterfølgende være gået fra stedet, men det tyder intet på«, fortæller vagtchefen.

ritzau