Rystet beboer i Utterslev Mose frygtede for børnene: Flere biler udbrændt på Nørrebro og Nordvest

Tirsdag aften, kort før midnat, udbrændte seks biler på Grønnemose Alle, Sjællandsgade, Frimestervej på Nørrebro og Nordvest. Ingen er kommet til skade, meddeler Københavns politi.

Det sker nogle uger efter flere afbrændinger af biler og containere på Nørrebro - og en sommer, hvor biler i flere svenske byer er blevet sat i flammer.

En af beboerne fra Grønnemose Alle tæt ved Utterslev Mose oplevede bilafbrændingerne i går og blev rigtig bange. Og bagefter, rigtig vred.

Alene med børnene

»Jeg var alene hjemme med børnene på 6 og 8 år, og jeg var på vej op for at lægge dynerne over dem. De lå og snorksov på 1. sal. Så hørte jeg et brag og tænkte, det måtte være et vindue, der var smækket«, siger Eva Hesse Lundström her til morgen, hvor både hun og børnene »stinker af røg«.

»Det viste sig, at braget kom fra dækkene på de brændende biler, der var eksploderet, og da jeg kiggede ud slikkede flammerne op fra bilen lige udenfor vores have«.

Her er Eva Hesse Lundströms video optaget fra 1. salen, hvorfra hun kunne se flere brændende biler:

Fem biler sat i brand i 2400 NV /Emdrup her til aften - alle totalt udbrændt (og heldigvis slukket efter en time). Og det var så udsigten fra børneværelset. WTF ! #StyrJer #RimeligVredOgRimeligRystet pic.twitter.com/753MPPkKnM — Eva Hesse Lundström (@evahessel) 21. august 2018

»Jeg ringede til politiet, der sagde, de var på vej, men det var til en helt anden adresse. Jeg sagde, at de fandeme nok hellere måtte komme ud hos os i en fart«, fortæller Eva Hesse Lundström.

»Jeg frygtede, at ilden ville få fat i haven, så det kunne brede sig til huset. Så da brandmændene kom, løb jeg ned til dem med børnene og spurgte, om vi kunne blive. Og det kunne vi heldigvis godt«.

Naboerne rystede og vrede

En nabofamilie, der vidste, at hun var alene hjemme med børnene, kom ind for at sikre sig, at alle var okay, og da bilerne var slukket, gik alle ud på gaden.

»Vi er totalt rystede. Og meget vrede. Vi føler afmagt. Hvorfor sker det her? Er det drengestreger? Eller er det ligesom bilafbrændingerne i Sverige?«, spørger Eva Hesse Lundström, mens hendes søn tilføjer, at det var 'psyko-sindssygt'.

»Tidligere har vi haft nogle skyderier herude, men der mærkede vi også, at der var dårlig stemning og nogle biler, der kørte rundt og lurede. Det har der slet ikke været noget af denne gang«.

Det siger altså Eva Hesse Lundström, der understreger, at det vigtigste stadigvæk er, at ingen, hverken hendes egen familie eller naboerne, kom til skade.

Vagtchefen fra Københavns Politi Henrik Stormer oplyser, at man har modtaget anmeldelser om seks udbrændte biler på de tre adresser.

Politiet har endnu ikke konkret mistanke til nogen eller teorier om årsagen.

Vagtchefen vil heller ikke gætte på, om der kan være tale om de samme gerningsmænd, da alle tre bilafbrændinger er foregået indenfor samme tidsrum og samme nærområde, men efterforskningen er nu i gang med afhøring af vidner og gennemgang af overvågningsvideoer.