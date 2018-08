Minister vil standse illegalt Øresundsfiskeri med mere overvågning Det har været forbudt at fiske med trawl i det mest af Øresund siden 1930'erne, men nogle fiskere har ignoreret forbuddet. Nu vil ministeren have overvågning af små trawl-fartøjer.

Det er svært at være en torsk. Bestanden i Østersøen og i Kattegat har det ikke ligefrem forrygende.

Dét bliver ikke bedre af, at der tilsyneladende er fisket ivrigt efter torsk og andre fisk i Øresund. Med trawl. Selv om det er forbudt.

Nu vil fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) have monteret elektronisk overvågning af de mindre fiskefartøjer i et forsøg på at få standset ulovlighederne.

I dag skal fiskefartøjer være udstyret med det såkaldte VMS - det satellitbaserede Vessel Monitoring System, som registrerer fartøjernes fart og position og samtidigt afslører, om de benytter deres fiskegrej så som trawlet.

Små fiskefartøjer skal også kunne følges

Problemet er, at det krav ikke gælder for fartøjer under 12 meter. Det er fartøjer som dem, der ifølge organisationer og eksperter ofte er set i Øresund med trawlet ude over siden, i gang med at fange løs i Øresund.

Ministeren vil ændre fiskeriloven, så også de mindre fiskefartøjer forpligtes til at være udstyrede med VMS-systemet. Dermed vil det blive meget lettere for fiskerikontrollen at holde øje med fartøjernes gøren og laden - herunder om de overtræder forbuddet med at sætte trawl ud i Øresund.

»Jeg vil hellere fjerne regler og krav, men jeg ser det som en nødvendighed for at få overholdt de regler, der gælder i Øresund«, siger Eva Kjer Hansen.

Hun peger på, at det ulovlige fiskeri i farvandet ifølge vidner og eksperter har fundet sted i årevis.

»Det handler også om at se, hvad vi kan tage i anvendelse af ny teknologi. Der synes jeg, at VMS' sorte bokse er et effektivt redskab. Det er nok den bedste måde at standse det ulovlige fiskeri på. Jeg ser det som et nødvendigt tiltag, der kan give fiskerikontrollen mulighed for at opdage flere«, mener ministeren.

Miljøorganisationer har efterlyst en bedre fiskerikontrol

Tidligere i år påviste miljøorganisationen Sea Shepherd, at der var tegn på illegalt trawlfiskeri at se på havbunden i Øresund. Det fik blandt andre SF til at kræve, at der blev indført et fuldstændigt forbund mod trawlfiskeri i sundet.

Det er enormt ærgerligt, at nogle fiskere ikke kan sig i skindet. Sune Scheller

Også Greenpeace har protesteret mod trawlfiskeriet i det farvand, der skulle være beskyttet mod den hårdhændede fangstmetode og blandt andet filmet fiskere, der overtræder forbuddet.

»Det trawlforbud, der har været siden 1932, har sat Øresund i en enestående position i forhold til de andre danske farvande, fordi det i høj grad er blevet skånet for bundtrawl. Trawlet bliver slæbt hen over havbundet. Det skader meget og tager lang tid for naturen at hele«, forklarer projektleder Sune Scheller.

Han håber, at VMS-overvågningen kan standse det ulovlige fiskeri.

»Det er et fornuftigt og vigtigt skridt. Vi har gentagne gange dokumenteret og afsløret, at nogle trawlfartøjer bevæger sig ind i området og fisker efter torsk, selv om de ikke må. Det er enormt ærgerligt, at nogle fiskere ikke kan sig i skindet«.