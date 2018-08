Tiltale: 36-årig skød og dræbte mand ved Randers Regnskov

Det var en 36-årig mand, der i december sidste år skød en 30-årig mand i hovedet ved Randers Regnskov, så han døde.

Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod den mistænkte drabsmand, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I sagen sidder to andre også varetægtsfængslet, men det er ikke fundet bevist, at de to andre medvirkede til drabet.

Derfor er den 19-årige mand og 38-årige kvinde kun tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og for at have stjålet en bil.

»Politiet har foretaget en meget grundig efterforskning, der har ført til, at der nu er rejst tiltale mod den 36-årige for at have dræbt den 30-årige«.

»Anklagemyndigheden har ikke fundet beviser for, at de to andre personer var medvirkende til drabet, selv om de var til stede på gerningstidspunktet«, udtaler senioranklager Birgitte Ernst i en meddelelse.

Politiet har tidligere oplyst, at offeret blev ramt af et enkelt skud i højre øje, som blev affyret på klos hold.

Efterfølgende flygtede de tre mistænkte til Tyskland, og politiet udsendte juleaftensdag en international efterlysning på de tre.

Nogle få timer senere kunne politiet fortælle, at de var blevet anholdt i nærheden af Neumünster omkring 100 kilometer syd for den dansk-tyske grænse.

I januar blev de udleveret fra Tyskland.

Det har tidligere været fremme, at alle tre tiltalte nægter sig skyldige.

Sagen ventes at begynde ved retten den 25. oktober. Den sidste dag i retten er den 7. december.

