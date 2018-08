Efter Tibetsagen vil politiet lære ikke at bryde loven Rigspolitiets redegørelse fokuserer på kultur og mere ledelsesansvar.

Politiet har »begået meget alvorlige fejl« i Tibetsagen, og derfor skal alle ansatte i politiet »være mere opmærksomme på løbende at reflektere over lovligheden i de dispositioner, som de foretager«.

Det fremgår af Rigspolitiets redegørelse efter Tibetsagen, som onsdag blev udleveret til Folketingets retsudvalg.

Redegørelsen er Rigspolitiets svar til justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der 14. juni krævede, at der nu skulle ryddes op.

I den 11 sider lange redegørelse beskriver Rigspolitiet en række tiltag for at undgå, at politiet igen bryder grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og politiloven, som det ifølge Tibetkommissionen skete i sagen.

Rigspolitiet skriver, at det ønsker at skabe en kulturændring i politiet, så medarbejderne fremover ved, »at de ikke alene har ret til, men også pligt til at sige fra, hvis de observerer forhold, som er klart ulovlige, eller får en ordre om at foretage handlinger, som er klart ulovlige«.

Kulturændringen skal igangsættes i andet halvår af 2018 gennem »selvevaluering af organisationskulturen« og »refleksionsmøder«, skriver Rigspolitiet videre.

Her får de ansatte »mulighed for at se indad på den organisationskultur og adfærd, der er i politiet« og drøfte eventuelle udfordringer.

Dertil skal alle ansatte gennemføre et læringsforløb på politiets intranet. Der skal også udarbejdes en pjece om god adfærd og laves ’huskekort’ med vigtige pointer om politiloven, som betjente kan have i lommen på arbejde.

Rigspolitiet anerkender samtidig, at »det kan være vanskeligt objektivt at vurdere kulturen og adfærden i ens egen organisation«. I efteråret vil Rigspolitiet derfor undersøge muligheder for at inddrage omverdenens syn på politiet.

»Initiativet kan eksempelvis indebære etablering af et rådgivende kulturpanel, gennemførelse af en borger- og interessentundersøgelse, fokusgruppeinterview el. lign.«, skriver Rigspolitiet.

FAKTA Tibetsagen 2.0 Flere betjente påstod 14. juni 2018 til Berlingske og DR, at det siden 1995 har været praksis at skærme kinesiske politikere fra demonstranter. Samme dag genåbnede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) Tibetkommissionen. Kommissionen skal denne gang undersøge politiets ageren under kinesiske statsbesøg siden 1995. Den skal også tusindvis af dokumenter, som Rigspolitiet og Udenrigsministeriet ikke udleverede til den første Tibetkommission, fordi de var troet slettet. Fredag kl. 14 er der åbent samråd med justitsministeren og udenrigsministeren om Tibetsagen. Vis mere

Hånden på kogepladen

Et omdrejningspunkt i Tibetsagen er den såkaldte operationsbefaling fra 2012.

Befalingen var politiets drejebog for det kinesiske statsbesøg, hvor politiet brød loven ved at krænke demonstranters ytrings- og forsamlingsfrihed.

Tibetkommissionen vurderede, at operationsbefalingen var »klart ulovlig«, eftersom det heri fremgik, at politiet skulle sikre, at demonstranter ikke kunne ses fra den kinesiske bilkortege.

Under Tibetkommissionens afhøringer forklarede flere ledere i politiet, at de enten ikke havde læst operationsbefalingen eller ikke taget notits af den klart ulovlige ordre.

For at undgå en gentagelse vil Rigspolitiet styrke kontrollen med fremtidige befalinger.

I redegørelsen fremgår det, at den operative ledelse fremover skal godkende alle operationsbefalinger - og får på den måde hånden mere på kogepladen. Dertil skal en eller flere udpegede jurister kontrollere, om befalingen er lovlig.