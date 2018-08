På landet bliver cyklisterne kørt ihjel bagfra Næsten hver femte dødsulykke med cyklister skyldes, at de bliver ramt af bagfrakommende biler.

Knap hver femte dødsulykke med cyklister skyldes, at de bliver påkørt bagfra.

De slås ihjel på vejstrækninger, der er lige, som oftest i dagslys og på veje uden ordentlige cykelstier.

Det viser en analyse af trafikdrab i årene fra 2010 til 2015, Vejdirektoratet har foretaget. Eksperterne har set på den særlige kategori af ulykker, hvor bilister kører ind i deres cyklende medtrafikanter. Det er en ulykkestype, der er skyld i 18 procent af dødsulykkerne på vejene herhjemme.

Uopmærksomhed koster liv

Konklusionen er klar: Meget er vundet, hvis bilister er mere opmærksomme på cyklister og holder bedre afstand, når de passerer de tohjulede trafikanter - især på landeveje, hvor hastigheden er høj. Uopmærksomhed er den hyppigste årsag til, at bilister kører deres medtrafikanter ihjel, fremgår det.

Vi har det der blik ned mod mobilskærmen. Det er dumt - og det koster liv Klaus Bondam

Det er et problem, direktør Klaus Bondam fra Cyklistforbundet er fortvivlet over:

»Det er en af de største udfordringer, vi står over for trafiksikkerhedsmæssigt. Der er så meget, der distraherer os - og det gælder både bilister, cyklister og fodgængere. Vi har det der blik ned mod mobilskærmen. Det er dumt - og det koster liv. Det er den forbaskede mobiltelefon. Og det er for bilistens vedkommende gps'en, der også fjerner opmærksomhed, eller musik, der skal høres«.

»Men det med uopmærksomhed er lidt ved at blive som spritkørsel: Det gør man bare ikke. Det er blevet socialt acceptabelt at gribe ind over for den. Dér skal vi også hen med uopmærksomheden - at den ikke er okay«.

Der skal være plads til cyklisterne

I Vejdirektoratets analyse vurderer eksperterne, at en del af ulykkerne kunne undgås, hvis cyklisterne havde et tilstrækkeligt bredt, separat areal at færdes på.

Her ønsker Cyklistforbundet et større fokus på at holde en ordentlig og sikker afstand til de cyklister, man overhaler.

»Det er en helt elementær ting. Vi har forsøgt at skabe debat om et minimumskrav på 1,5 meter. Det er der anvisninger for i de sydeuropæiske lande, og det ville vi også gerne se her«, siger Klaus Bondam.

Mobiltelefoner med de seneste versioner af android og iOS kan i dag automatisk sættes til ikke at forstyrre føreren af biler under køreturene. Det kræver blot, at brugerne aktiverer funktionen i mobilernes indstillinger som her hos Apple

»Når pladsen er trang, stiller det større krav til, at trafikanterne skal holde øje med hinanden og vise hensyn i trafikken, især når de skal passere hinanden«, konstaterer afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet.

Måske kan en ny type vej hjælpe

En løsning på problemet med sideværts afstand under overhalingerne kan ifølge analysen være de såkaldte 2 minus 1-veje, som med fordel kan indføres på lettrafikerede landeveje for at gøre det sikrere at benytte strækningerne for cyklister.

Det er Cyklistforbundets direktør ikke helt enig i:

»I vor optik fungerer de bedst i bebyggede områder, hvor man sender et signal om, at vejen er noget, man deles om«.

I stedet peger Klaus Bondam på behovet for at få flere cykelstier og -baner langs vejen i landzonerne, for eksempel på ruter, der fører fra landsbyerne og hen til skolerne og fritidsaktiviteterne i nabobyerne.

