Fakta: Sådan kan Frederiksberg Kommune lukke 420 pladser i børne- og vuggestuer Frederiksberg Kommune har omtrent 450 pladser i vuggestuer, børnehaver og andre daginstitutioner i overskud. Derfor skal kommunalbestyrelsen tage stilling til tre løsningsforslag, der skærer i antallet af daginstitutionspladser.

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune står med for mange pladser i børnehaver og vuggestuer mellem hænderne.

Politikerne præsenteres nu for tre løsningsforslag, der skal skære i de 450 pladser, som kommunen har i overskud. De tre modeller indeholder følgende tiltag:

Model 1 vil medføre gradvis fjernelse af 439 pladser i skovafdelinger. I alt vil 11 daginstitutioner miste deres pladser. Denne model kan også indføres over en periode på tre år i stedet for et.

Model 2 vil betyde udfasning af cirka halvdelen af skovpladserne fra model 1. Det drejer sig om 224 skovpladser. Derudover indebærer model 2, at man opsiger driftsoverenskomsten med Børnehuset Louisegården og dermed lukker 236 pladser. Børnehuset Louisegården har 96 vuggestuepladser og 140 børnehavepladser samt 60 ansatte.

Model 3 indebærer lukning af tre institutioner: Børnehuset Louisegården, Børnehaven Brumbazzen og Børnehuset Klatretræet. Lukningerne betyder, at der samlet set bliver 356 færre børnehavepladser. Derudover vil model 3 betyde lukning af 65 pladser i skovafdelinger.

Om kommunalbestyrelsen vil tage en af modellerne i brug afgøres i weekenden d. 7. til 9. september. Allerede i næste uge er der borgermøde i Frederiksberg Kommune, hvor alle kan få ordet.