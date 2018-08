Ellemann afviser en øjeblikkelig stramning af grundvandsbeskyttelsen Trods de mange nye fund af pesticider i vandboringer og pres fra en samlet vandbranche vil miljøministeren ikke øge overvågning og beskyttelse af grundvandet nu.

De seneste måneders mange fund af pesticider i drikkevandsboringer i højere koncentrationer end tilladt får ikke miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til at fremskynde tiltag til bedre beskyttelse af grundvandet eller en øget overvågning.

På et samråd i Folketingets miljø- og fødevareudvalg torsdag gjorde han klart, at eventuelle stramninger først kan komme på tale efter forhandlinger i efteråret med partierne bag den nuværende pesticidaftale.

»Min forventning er, at vi bliver enige om at vi skal gøre mere, end vi gør i dag«, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Men han undlod at tage stilling til, om regeringen er parat til at gå længere end den stramning, som er indbygget i pesticidaftalen. Nemlig at partierne bag aftalen »på et fagligt grundlag« ønsker at stramme kravene til de pesticider, der må anvendes lige omkring drikkevandsboringer.

Muligheden for et forbud mod pesticider i disse såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’er) nævnes ikke i aftalen. Men det er det, den samlede opposition til venstre for regeringen ønsker. Det samme gør vandværkernes organisationer.

Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, henviste lige som andre ordførere til, at Miljøstyrelsen i et notat fra 2017 har fastslået, at et sprøjteforbud indenfor BNBO’erne »giver den højst mulige beskyttelse af grundvandet mod sprøjtemidler« i disse områder.

»Ministeren siger, at han ønsker at vente på faglig viden, før vi debatterer hvilke stoffer, der skal ud af BNBO’erne. Men det har ministeriet vurderet – notatet siger klart, at den bedste beskyttelse er at lave et forbud mod sprøjtegifte i BNBO’erne«, sagde Christian Rabjerg Madsen.

Baggrunden for samrådet var de mange nye fund af pesticider og pesticidrester i drikkevandsboringer. Senest stoffet DMS, som hverken indgik i overvågningen af grundvand eller i drikkevandskontrollen.

Stoffet er per 1. juli kommet med i overvågningen, men mange vandforsyninger gik i gang med at tjekke deres boringer, efter at hovedstadsområdets vandforsyning Hofor i foråret måtte lukke to vandværker, hvor der var fundet DMS over grænseværdien.

Hofor har nu fundet stoffet på 8 af sine 14 vandværker. Næsten en fjerdedel af selskabets vand indeholder DMS, skriver Ingeniøren. Ifølge oplysninger fra de store vandforsyningers organisation, Danva, til Ingeniøren, er DMS også fundet i drikkevandsboringer i Odense, Svendborg og Frederikssund, og det forventes at dukke op mange flere steder.

Ikke sundhedsfarligt

Miljøstyrelsen vurderer, at de aktuelle fund ikke udgør en sundhedsrisiko, oplyste Jakob Ellemann-Jensen i samrådet. Grænseværdien for pesticider i drikkevand, 1 mikrogram per liter, er fastsat ud fra, at stofferne slet ikke skal være i drikkevand. Den bygger ikke på en sundhedsmæssig vurdering af de enkelte stoffer.

For et år siden var det stoffet desphenyl-chloridazon, der udløste alarm. Det er siden fundet i vandboringer landet over. På mindre end et år er der fundet mindst 250 vandboringer med pesticidrester over grænseværdien, oplyste Danvas direktør, Carl-Emil Larsen, tidligere i denne uge til Danmarks Radio. På et normalt år regner Danva med, at forurening lukker omkring 30 boringer.

Derfor er regeringen også under pres for at udvide screeningen af grundvandet. Den nuværende kontrol omfatter 34 stoffer. Danva har tidligere overfor Politiken anslået, at en screening forover 100 stoffer kan gennemføres for under ti millioner kroner.