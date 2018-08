Ny bog: Terroristen Omar blev Birger Mosholts sidste klient

Det ville være en underdrivelse at betegne denne sagsbehandler som en, der har et vist kendskab til kriminalitetstruede unge – sagsbehandleren, som den 22-årige Omar el-Hussein opsøgte og bad om hjælp, 12 dage inden han i midten af februar 2015 dræbte to og sårede fem betjente. Da Birger Mosholt begyndte i stillingen som sagsbehandler i jobcentret for unge i København, var planen, at jobbet skulle være sidste stop inden pensionen.

