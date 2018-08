Mai Mercado om sit 1.000-dages-udspil: »Jeg kan se, at det vil gøre en forskel her« Børne- og socialministeren vil prioritere at give de mest sårbare børn en god start på livet. Men hun mener stadig, at normeringerne i daginstitutionerne generelt er op til den enkelte kommune.

For Mai Mercado (K) er regeringens udspil til en indsats for de første 1.000 dage i særligt sårbare børns liv præcis der, hvor hendes to ressortområder mødes.

Der, hvor social- og børnepolitik hænger sammen. »Når jeg er ude som socialminister og møder anbragte unge eller er på besøg på herberg og hører om de mange store problemer, der trænger sig på, så er der rigtigt mange, som beretter om en skidt start, da de var helt små. Det er et grundlæggende vilkår i de fortællinger, jeg bliver mødt med, når jeg kommer ud. Derfor kan jeg se, at det vil gøre en forskel at sætte ind her«.

Mai Mercado præsenterer sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i dag et ’1.000-dages-program – en bedre start på livet’, som har fokus på at løfte de allermest udsatte børn de første år af deres liv.

Mai Mercado henviser også til forskning, blandt andet til den amerikanske økonom og nobelpristager James Heckman, hvis analyser viste, at en tidlig indsats ikke kun gavnede det enkelte barn, men også tjente sig selv ind samfundsøkonomisk.

Med det ny program, som der er afsat en milliard kroner til over fire år, håber ministeren at nå hele vejen rundt – med flere penge til besøg af sundhedsplejersker, hjælp til familier samt kompetenceløft til dagplejere og pædagoger.

Og meget markant med 760 millioner kroner til flere hænder i cirka 450 daginstitutioner i perioden – penge, som ifølge ministeriet bliver en permanent bevilling.

Nogle vil mene, at det her kommer efter en årrække, hvor daginstitutionerne generelt har været udsultet. Hvad siger du til det?

»For det første gav vi en kæmpe saltvandsindprøjtning på 750 millioner for to år siden. Dernæst synes jeg, at det er vigtigt at holde fast i, at når det handler om normeringer, så er det en kommunes privilegium og opgave selv at beslutte sig for niveauet, og der er ikke hverken i rød eller blå blok et flertal for minimumsnormeringer i daginstitutioner. For det klogeste er, at kommunerne selv kan prioritere de institutioner, hvor de kan se, at der er særlige behov og særlige udfordringer. Den styring skal vi ikke tage fra kommunerne«.

Du har tidligere sagt, at der ikke er en sammenhæng mellem normeringer og kvalitet, sådan at institutioner med lav normering er dårligere end dem med en høj normering. Hvad mener du om det i dag?

»Vi gør ikke det her for at få normeringerne op, vi gør det, fordi forskningen tilsiger, at det ændrer noget, når børn, som vokser op i sårbare familier, får et dagtilbud af høj kvalitet, og det er defineret ved en høj andel af pædagoger«.

Er det her en anerkendelse af, at kommunerne ikke kan løfte opgaven inden for de allerede givne budgetter?

»Nej, for grundlæggende ser jeg ikke udfordringer i, at man i kommunerne prioriterer kernevelfærd, men jeg anerkender, at kommunerne er meget forskellige og prioriterer meget forskelligt. Og jeg bakker op om, at det er dem, der ved, hvor udfordringerne er, og kan følge det over tid. Det, vi gør her, er, at vi går ind og kompenserer kommunerne, så de kan gøre noget særligt for at give en bedre start på livet til udsatte børn«.

Nogle vil sige, at det er påfaldende, at det her kommer op til et valg?

»Det her er noget, jeg har arbejdet på rigtigt længe, og det er en udløber af dagtilbudsreformen, hvor vi lavede en aftale sidste sommer, så vi har dårligt kunne gøre det hurtigere«.