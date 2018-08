Politiet har selv offentliggjort oplysninger, som tidligere PET-chef er tiltalt for at lække

Om kun få uger tager den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste igennem syv år, Jakob Scharf, plads på anklagebænken i Københavns Byret, tiltalt for i sin erindringsbog at røbe fortrolige oplysninger om PET-operationer. Men i dag kan Radio24syv fortælle, at en række af de fortrolige oplysninger, Scharf er tiltalt for at røbe, for længst er afsløret i et tidsskrift, skrevet og udgivet af politiet selv.

Anklagemyndigheden peger på 28 steder i bogen, hvor Jakob Scharf angiveligt skulle have overtrådt sin tavshedspligt. Flere af disse passager handler om Operation Constant, som var efterretningsoperationen, der forhindrede et planlagt terrorangreb mod JP-Politikens Hus i december 2010.

Her beskriver Scharf, hvordan medlemmer af en svensk terrorgruppe, der blev anholdt i København, timer før de ville gennemføre angrebet, blev instrueret af al-Qaeda-lederen Abu Yahya al-Libi i Pakistan. Det fremgår af samme passage, at efterretningerne blev givet til dansk politi af den svenske sikkerhedstjeneste Säpo.

Men allerede i foråret 2016 – et halvt år før Jakob Scharfs erindringsbog 'Syv år for PET' blev publiceret – er mange af de samme oplysninger om Operation Constant detaljeret beskrevet i et 28 siders langt kapitel i det historiske værk Nordisk Kriminalreportage 2016. Kapitlet er skrevet af en kriminalassistent ved Københavns Vestegns Politi, der spillede en vigtig rolle i efterforskningen af sagen. Værket blev udgivet af Dansk Politi-Idræts Forbund på forlaget Frydenlund.

Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, har gennemgået materialet, og vurderer, at det – for så vidt angår denne del af tiltalen mod Scharf – »svækker sagen betydeligt« og vil gøre det vanskeligt at få den tidligere PET-chef dømt for tavshedsbrud for de pågældende passager:

»Det skyldes selvfølgelig, at hvis man skal straffe nogen for at overtræde en tavshedspligt, det vil sige offentliggøre fortrolige oplysninger, så ligger det i begrebet, at det skal være nogle oplysninger, som ikke i forvejen er kendte«, siger Bønsing til Radio24syv.

Tiltalt for at afsløre væsentlige sikkerhedsoplysninger

Scharf er tiltalt for at afsløre oplysninger, der er »af væsentlig betydning for statens sikkerhed« ved i bogen detaljeret at skrive om efterretningsarbejdet op mod terrorforsøget mod Jyllands-Posten i december 2010.

I en af passagerne fra bogen, som indgår i anklageskriftet mod Scharf, fremgår det, at et medlem af den svenske terrorgruppe »ringede til Pakistan, fordi han forsøgte at komme i kontakt med Abu Yahya al-Libi, som på det tidspunkt var højt placeret i al-Qaeda – han var leder af al-Qaedas religiøse komité - for at få godkendelse til angrebet«. I samme passage fortæller Scharf, at »der er oplysninger, der peger på«, at en af de senere dømte havde »fået en ordre med hjem fra Pakistan i form af en konkret opgave om at angribe Jyllands-Posten« og at gruppen »havde forsøgt at kontakte Abu Yahya al-Libi, som på det tidspunkt var én af al-Qaedas øverste ledere i Waziristan, for at få godkendelse til angrebet«.

Men tilsvarende oplysninger er videregivet i kapitlet i Nordisk Kriminalreportage 2016.

Tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste, Hans Jørgen Bonnichsen, har også gennemgået materialet og hæfter sig ved, at kriminalassistenten fra Københavns Vestegns Politi videregiver langt flere detaljerede oplysninger om sagen end Scharf gjorde i sin bog: