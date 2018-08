Sket i ugen: Doktor Frederiksen, formoder jeg

Sagt i ugen

Ekstra Bladets leder om denne uges socialdemokratiske udspil, ’Nærhed’ om blandt andet små sygehuse:



»Det lignede noget, der kom direkte fra Dansk Folkepartis propagandamaskine. Vi manglede kun stokroser, en retriever og et par dannebrogsflag«.

(Ekstra Bladet)





Den radikale leder, Morten Østergaard, krævede indflydelse på udlændingepolitikken for at hjælpe S til magten efter det kommende valg:

»Vi støtter kun en ny regering med Mette Frederiksen i spidsen, hvis kursen er en anden end i dag, så vi kan komme fremad igen. Og det skal vi have en skriftlig garanti om, når vælgerne har stemt«.

(TV 2 Nyhederne)





Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, afviste blankt at give de radikale en skriftlig garanti:

»Jeg anser det meste af den uenighed, der er i rød blok, som uenighed om udlændingepolitikken. Uenighederne er reelle, og de kommer ikke til at forsvinde. Men hvis vi i Socialdemokratiet ændrer på vores udlændingepolitik, så er vores troværdighed væk. Og den kommer jeg ikke til at sætte over styr«.

(Politiken)





Chefredaktør Martin Krasnik i leder om uroen i ’rød blok’:

»Uffe Elbæks megalomani (storhedsvanvid, red.) har udartet til en populisme, hvis lige man for tiden skal helt til Italien for at finde. Og den øvrige venstrefløj er gået i panik ved udsigten til, at han stjæler deres vælgere«.

(Weekendavisen)





Folketingsmedlem Naser Khader fra de konservative mente, at indvandrere skal »tage imod hele pakken«, når de bliver danske statsborgere:

»Og pakken omfatter en ceremoni, hvor man giver en loyalitetserklæring og giver hånd. Vi giver hånd i Danmark«.

(Berlingske)





Redaktør Anders Ellebæk Madsen i Kristeligt Dagblads leder om håndtrykskravet:

»Det ville være paradoksalt i en kultur som den danske, der lægger vægt på afslappede omgangsformer, hvis man skulle straffe forkerte hilseformer. Der findes også præster, der ikke vil give hånd til kvindelige præster, som en sag i 2007 var udtryk for. Det løste man internt i folkekirken, og på samme måde kan man løse muslimske håndtrykssager«.

(Kristeligt Dagblad)





Folketingskandidat Peder Hvelplund, Enhedslisten, i debatindlæg om statsborgerceremonien:

»Vi kunne vel ved samme anledning stille krav om, at de skal stå på hovedet, synge ’slabadubadelle, jeg elsker frikadelle’ og sluttelig æde en skovsnegl«.

(Politiken)





Prins Christian, 12, da pressen ville vide, hvordan han havde det med at være iført færøsk folkedragt, da han ankom til Torshavn sammen med resten af kronprinsefamilien:

»Det er faktisk sygt nok«.

(TV Avisen)





















Vis mere