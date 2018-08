Konspirationsteorierne blev luftet i nyt Tibet-samråd Justitsministeren afviste krav om en parallel undersøgelse af, om oplysninger bevidst blev tilbageholdt for Tibetkommissionen.

Danmark har fået sit eget Olof Palme-mysterium.

Så meget står klart efter dagens samråd om Tibetsagen, hvor Folketinget ikke kunne blive enige om, hvordan man skal undersøge den største politiskandale i nyere danmarkshistorie.

Seks år er der gået, siden politibetjente krænkede tibetdemonstranters forsamlings- og ytringsfrihed under det kinesiske statsbesøg. I juni fik den genåbnede Tibetkommission så til opgave at grave efter en rygende pistol helt tilbage til 1995.

Det arbejde forventes at være færdig i år 2020.

Til den tid, forklarede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) under samrådet, bør fremtidens politikere overveje at nedsætte en ny kommission. Den kan undersøge, om den første Tibetkommission, der arbejdede fra 2015-2017, blev ført bag lyset af en eller flere myndigheder.

Eller også er der tale om noget endnu værre – en dybt alvorlig mørklægning, vildledning og tilbageholdelse af oplysninger over for Tibetkommissionen. Retsordfører Josephien Fock (Alt)

Fredagens samråd handlede om, hvorvidt politikerne bør vente så længe. Eller om regeringen allerede nu bør undersøge det, udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) kaldte »Josephine Focks teorier« og »en konspiration«.

Tibet-sagen 15. juni 2012 besøger Kinas præsident København. Betjente fra Københavns Politi tilbageholder demonstranter og tager tibetanske flag fra dem. 22. september 2015 afgør Østre Landsret, at politiet handlede ulovligt i et af tilfældene. I december 2017 konkluderer Tibet-kommissionen, at to betjente handlede i strid med grundloven. Betjentene nægter sig skyldige. 14. juni genåbnede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) Tibet-kommissionen, som skal kulegrave alle officielle kinesiske besøg. Det sker efter DR’s afsløring af, at mulige centrale dokumenter ikke blev udleveret til kommissionen. Samtidig står betjente frem og fortæller om tidligere Kina-besøg, hvor ytringsfriheden er blevet knægtet. Vis mere

Sjusk eller vildledning

Alternativets retsordfører, Josephine Fock, havde sammen med Enhedslisten indkaldt til samrådet.

Josephine Fock udlagde sin teori ved at opremse de tilfælde, hvor Tibetkommissionen ikke fik adgang til dokumenter, der måske havde påvirket dens konklusioner.

Rigspolitiet fandt således først et mailarkiv med slettede mails, efter kommissionen havde færdiggjort sit arbejde.

Derudover søgte Statsministeriet aldrig efter relevante dokumenter i sine medarbejderes mailbokse eller i sit backupsystem. Desuden valgte det at bruge sine egne søgeord frem for dem, kommissionen havde foreslået.

Udenrigsministeriet søgte heller ikke i sit backupsystem, og dertil blev ledende medarbejdere aldrig bedt om at udlevere relevant materiale.

»Enten er der vitterligt tale om en lang række tilfældigheder, sjusk, inkompetence og ualmindelig forglemmelse hos Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Statsministeriet«, sagde Josephine Fock.

»Eller også er der tale om noget endnu værre – en dybt alvorlig mørklægning, vildledning og tilbageholdelse af oplysninger over for Tibetkommissionen«.

Alternativet og Enhedslisten bad derfor regeringen om at give Tibetkommissionen til opgave også at undersøge, om den var blevet ført bag lyset.

Foto: Martin Lehmann Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) lytter under samrådet. Foto: Martin Lehmann/POLFOTO

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) lytter under samrådet. Foto: Martin Lehmann/POLFOTO

Jeg kan ikke forstå, vi skal nedsætte en kommission om kommissionen, før vi ved, hvad kommissionen siger Justitsminister Søren Pape Poulsen (K)

Regeringen svarede tilbage ved at påpege, at alle ministerier havde været fuldstændig åbne over for Tibetkommissionen omkring, hvordan de søgte efter materiale i deres systemer.

Tibetkommissionen godkendte i alle tilfælde fremgangsmetoden.

Derfor ville det ifølge justitsministeren skabe habilitetsproblemer, hvis den genåbnede Tibetkommission skulle undersøge, om den var blevet ført bag lyset.

»Det kan stille dem i en situation, hvor de enten skal konkludere, at deres egen undersøgelse ikke blev gennemført med tilstrækkelig omhu. Eller at en eller flere myndigheder har tilbageholdt oplysninger«, sagde Pape.

Han afviste at nedsætte en sideløbende kommission, da den nye Tibetkommission først skulle have lejlighed til at vurdere, om der overhovedet er noget relevant materiale i backupsystemerne.

»Jeg kan ikke forstå, vi skal nedsætte en kommission om kommissionen, før vi ved, hvad kommissionen siger«, sagde justitsministeren.

I stedet sendte han en opfordring til Tibetkommissionen: