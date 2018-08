Jeg opsøgte parallelle trøstebegivenheder, da min mor pludselig døde fra den ene dag til den anden

Vi skulle fortælle min far og hans nye kone, at min kæreste var gravid – og at han altså skulle være bedstefar. Han blev virkeligt rørt og krammede min hånd hårdt:

»Børn er jo det nærmeste, vi kommer det evige liv«.

Det foregik en sommerdag i deres kolonihave ved Harrestrup Å, og det var sidste gang, vi talte sammen som helt almindelige civiliserede mennesker.

Vores forhold blev så kompliceret, at han kun så resultatet af vores snak få gange, inden han selv døde.

Han ville ellers have grinet, når min nu 19-årige datter imiterer fotomodeller, der lige er kommet hjem fra Milano, og som suger kinderne ind og stiller inkvisitoriske spørgsmål til maden på den trendye restaurant, hun arbejder på.

Eller når hun laver en perfekt parodi på en Politikenagtig bedsteborger, der sidder og troner med sit glas naturlig vin, mens hun nægter at forlade bordet, længe efter middagen var slut.

Farvel og tak

I sidste weekend skulle jeg så være med til at begrave min gode vens far, som havde været en fantastisk person, kærlig og støttende overfor sine unger, loyal overfor sin kone, gæstfri overfor os gymnasiekammerater. Sådan cirka diamentralt modsat de arrige pekingeserhunde, han altid omgav sig med.

Selvfølgelig var alle kede af det. Men der er også noget forløsende over, at det nu er forbi. At en syg mand i midten af 80erne får lov at hvile. Længe. At vi ikke kan holde hinanden i live evigt.

For mig var det også en trøst, at han døde i samme uge som Benny Andersen og Aretha Franklin. Det placerer ham ligesom i Champions League.

Plads til begejstring

Samme lidt morbide leg kastede jeg mig ud i, da min mor døde i en alder af 48 år fra den ene dag til den anden.

Jeg opgav hurtigt at lede efter en højere retfærdighed. Det virkede også lidt underligt at bruge en masse tid på at forbande skæbnen. Så i stedet opsøgte jeg parallelle trøstebegivenheder.

Samme dag, som hun døde, blev de to tysklande genforenet. Samme dag, som hun døde, blev den første dansker hjertetransplanteret. Samme dag, som hun døde, fik min lærer i kreativt sprog en lille babypige.

Det var lidt af et hul, der åbenbart skulle fyldes der for at kompensere for det, mange mennesker mener, var en af verdens bedste mødre.

Jeg tror ikke, min far havde ret. Evigt liv er ikke for hverken børn eller voksne.

Evigt liv er som returflaskesystemet. Hvis folk begynder at samle på deres tomme colaer, så bryder alting sammen.

Vi har kun bordet, så længe vi spiser. Man skal pænt gøre plads for næste gæst, også selvom man læser Politiken.

Og så skal man huske min fars gamle motto. Det er ingen skam at gå, når man bliver smidt ud.