Kan man straffe en PET-chef for at røbe offentlige hemmeligheder? En artikel af en dansk kriminalassistent beskriver i detaljer en terrorefterforskning, som fhv. PET-chef Jakob Scharf nu er tiltalt for at have omtalt i en omstridt bog. Ifølge en juraprofessor svækker det anklagemyndighedens sag mod Scharf. Men retten har tidligere dømt en efterretningsansat for at sladre om offentlige sager.

Om få uger tager Københavns Byret hul på en retssag uden fortilfælde, når den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste Jakob Scharf står tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt i bogen 'Syv år for PET'.

Hvis byretten dømmer den tidligere topembedsmand og jurist i Justitsministeriet efter anklageskriftets 28 punkter, kan han under skærpede omstændigheder få op til to års fængsel.

Men det kræver, at anklagemyndigheden kan overbevise retten om, at indholdet af bogen var til skade for Danmarks sikkerhed, og at Jakob Scharf talte over sig om sit arbejde i den hemmelige verden.

Det ligger fast, at mange oplysninger i bogen 'Syv år for PET' skrevet af Politiken-journalisten Morten Skjoldager allerede har været fremme i danske og internationale medier og under offentlige retssager mod dømte terrorister.

Senest har Radio24syv beskrevet, hvordan politiet i 2016 gav en kriminalassistent lov til at skrive en lang artikel i tidsskriftet Nordisk Kriminalreportage om en konkret terrorefterforskning.

Her kan alle i detaljer læse om politiets fortrolige samarbejde med det svenske sikkerhedsvæsen, Säpo, og de amerikanske justitsmyndigheder om Operation Constant, der i 2010 forhindrede et terrorangreb mod JP/Politikens Hus på Rådhuspladsen i København, hvorfra disse linjer skrives.

Efter at have læst artiklen i Nordisk Kriminalreportage 2016 og gennemgået materialet vurderer professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing, at det svækker sagen mod Scharf betydeligt og vil gøre det vanskeligt at få den tidligere PET-chef dømt for tavshedsbrud for de pågældende passager:

»Det skyldes selvfølgelig, at hvis man skal straffe nogen for at overtræde en tavshedspligt, det vil sige offentliggøre fortrolige oplysninger, så ligger det i begrebet, at det skal være nogle oplysninger, som ikke i forvejen er kendte«, siger Sten Bønsing til Radio24syv.

Grevil-sagen

Men nu lægger domstolene ikke så stor vægt på, hvad universitetsprofessorer mener, men mere på tidligere afsagte dommer.

Dem er der nærmest ingen af på området, og det nærmeste man kommer det i nyere tid, er straffesagen i 2005 mod den tidligere analytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Frank Grevil.

Man kan ikke fastslå, at Jakob Scharf er på sikker grund, fordi en kriminalassistent har fået grønt lys til at skrive om en konkret terrorsag Michael Gøtze, juraprofessor

Frank Grevil blev først i byretten og siden af landsretten idømt 4 måneders ubetinget fængsel for at have forsynet Berlingske med hemmelige papirer om grundlaget for at gå i krig i Irak. På daværende tidspunkt havde Danmarks krigsdeltagelse enorm offentlige interesse, og både herhjemme og i udlandet var mange efterretningsoplysninger allerede blevet omtalt i medierne.

Men det tillagde Østre Landsret ingen betydning, da den dømte Frank Grevil for at brudt sin tavshedspligt. For som domstolen skrev om den betydelige offentlige interesse:

»Vi finder imidlertid ikke, at dette i sig selv kan føre til, at tiltalte (Grevil, red.) var berettiget til at videregive trusselsvurderingerne«.

Foto: Jens Dresling

Foto: Jens Dresling

Efterretningstjenestens arbejde risikerede under alle omstændigheder at lide skade, konkluderede landsretten på baggrund af især en forklaring fra den daværende FE-chef, Jørn Olesen.