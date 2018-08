Parkeret bil i villakvarter blev ramt af skud

Der er lørdag blevet affyret skud mod en bil i et villakvarter i Hvidovre. Det oplyser vagtchef Thomas Mejborn, Københavns Vestegns Politi.

Bilejeren var ikke i bilen, der holdt parkeret ved Langåvej, da den blev ramt.

Et skudhul i bilens forrude vidner om skudepisoden. Politiet har været i kontakt med bilens ejer.

Hundepatruljer har søgt efter spor i området, og derfor har området omkring Langåvej lørdag eftermiddag været afspærret.

»Vi har foretaget undersøgelser på stedet og er nu færdige derude«, siger vagtchefen.

Politiet har endnu ikke noget bud på, hvem der står bag skudepisoden.

»Vi efterforsker bredt og holder alle muligheder åbner. Det er for tidligt at lægge sig fast på, hvad der er foregået, siger Thomas Mejborn.

Politiet vil gerne høre fra folk, der har befundet sig i området omkring Langåvej lørdag formiddag mellem klokken 10 og 11.

Det er på det tidspunkt, at skudepisoden menes at have fundet sted.

»Hvis nogen har hørt skud i området på det givne tidspunkt, vil vi meget gerne høre fra dem på telefon 1-1-4«, siger vagtchefen.

ritzau