Fem biler sat i brand i København i nat - politiet forstår det ikke

På knap en time er fem bilbrande brudt ud i København natten til søndag omkring Nørrebro, Nordvest og Hellerup.

Det oplyser Henrik Svejstrup, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Politiet modtog den første anmeldelse klokken 23.30, hvor en bilbrand blev opdaget på Udbygade på Nørrebro. Kort efter blev en bilbrand anmeldt på Sjællandsgade kort derfra.

Derefter fik politiet en anmeldelse om en bilbrand i Nordvest på Peter Rørdamsvej ved Grundtvigskirken.

Og derefter modtog politiet anmeldelser om to bilbrande i Hellerup omkring Emdrupvej.

Politiet modtog den sidste anmeldelse klokken 00.26.

»Så det hele er sket inden for en time«, konstaterer Henrik Svejstrup.

»Lige nu prøver vi at få styr på situationen. Det ser ud som om, at når vi er det ene sted, så starter det et andet sted«, siger han.

Politiet kan ikke oplyse, hvor voldsomme skader bilerne er blevet pådraget.

»Vi har endnu ikke overblik over, hvor meget skade der er sket på bilerne. Nogle er brændt lidt, mens andre er helt udbrændt«, siger vagtchefen.

»Det kommer an på, hvor hurtigt brandvæsenet er på stedet«.

Tidligt søndag morgen oplyser politichefen, at den ene af bilbrandene i Hellerup senere viste sig at være en dobbeltanmeldelse.

Vagtchef undrer sig

Men kort efter kom endnu en anmeldelse om en brændende bil i Brønshøj ved Hyrdevangen. Så det samlede antal hændelser fra natten er uændret, oplyser han.

De fem bilbrande kommer efter en periode, hvor politiet har kæmpet med flere lignende episoder.

»Det er en mærkelig form for kriminalitet. Der er ikke nogen, der vinder noget ved det«, siger Henrik Svejstrup.

I løbet af to dage den 3. og 4. august blev mindst fem biler sat i brand på Nørrebro, skriver Jyllands-Posten i en oversigt over bilbrande over sommeren.

Og igen den 21. og 22. august blev otte biler sat i brand, ligesom endnu en bil blev forsøgt sat i brand.

ritzau