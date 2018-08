Udsatte unges orientering mod IS er forsvundet: »De kriminelle, jeg arbejder med, er lykkelige for at være her. Ingen af dem taler om IS« Trends kommer og går, og IS har tilsyneladende tabt værdikampen om udsatte unge, lyder meldingerne.

Der er antagelig hundreder af ’Omar’-er’ i belastede boligområder, hvis voldsparathed manifesterer sig i almindelig kriminalitet og skyderier.

Men en ’Omar’, som kanaliserer vold ud i et terrorangreb, som 22-årige Omar el-Hussein gjorde ved Krudttønden i februar 2015, behøver samfundet ikke længere være særligt bekymret for.

Konklusionen indgår i forfatter og sociolog Aydin Soeis bog ’Omar – og de andre’ om den 22-årige soloterrorist, som få timer før han blev skudt og dræbt af politiet, sværgede troskab til IS på Facebook.

»Der er færre kriminalitetstruede unge, som bakker op om IS. Jeg tror desværre ikke, det kan tilskrives nationale foranstaltninger; det handler mere om begivenheder uden for Danmarks grænser, hvor IS ikke længere sætter dagsordenen. Det handler også om en form for værdikamp om, hvad det vil sige at være en god muslim«, vurderer Aydin Soei.

I bogen beskriver han kriminalitetstruede unge mænd med minoritetsbaggrund og deres oplevelser af modborgerskab siden den første alvorlige bandekonflikt i København i 2008.

Ifølge Aydin Soei repræsenterede IS i begyndelsen en form for modkultur mod og kritik af Vesten.

»Muslimer rundt om i Vesten er i højere grad blevet opmærksom på, hvor bestialsk en version af islam IS repræsenterer. Omar el-Hussein var en undtagelse. Heldigvis. Selv om man aldrig kan garantere noget«.

Vurderingen bakkes op af flere gadeplansarbejdere. Poul Kellberg er kriminolog og har drevet exitvirksomhed i flere kommuner:

»Der er kommet en modreaktion i det muslimske miljø, hvor man vender IS-sympatisører ryggen. Jeg render rundt blandt de kriminelle unge, og der er ingen af dem, som taler om religion på den måde. De beder og går i moskeen, men jeg har stort set aldrig oplevet radikaliserende, religiøse holdninger«, siger han.

Fadi Kassem har over en længere årrække arbejdet med udsatte unge i Gellerupparken:

»De kriminelle, jeg arbejder med, er lykkelige for at være her. Ingen af dem taler om IS. De har travlt med at skaffe penge, så de kan overleve næste dag. Deres værdikamp handler om at få en identitet her i landet«, siger han.

Forebyggelse må ikke svækkes

I en analyse fra Center for Terroranalyse, CTA, fra januar i år er vurderingen, at opbakningen til IS i islamistiske miljøer i Danmark er mindre udtalt end tidligere.

Anja Dalgaard-Nielsen, terrorforsker og chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, er enig. Hun advarer dog om, at andre militante grupper som Al-Qaeda allerede er i gang med at markedsføre sig som et moderat alternativ til IS. Derfor må man ikke tro, at det forebyggende arbejde bliver mindre vigtigt, påpeger hun.

»Tværtimod. Fordi der ikke springer bomber, og lastbiler ikke kører ind i folkemængder, skal vi ikke læne os tilbage. Den forebyggende indsats skal fortsætte«.