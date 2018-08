Studiestart: I København er studerende boligløse, i Aarhus, Aalborg og Odense skrumper ventelisterne Hvert år må studerende i hovedstaden droppe drømmeuddannelsen, fordi de er boligløse. Andre universitetsbyer har knækket boligkoden.

Vandrerhjemmet i Aalborg oplever et rykind i disse dage. 30 unge har benyttet sig af kommunens tag-over-hovedet garanti og er flyttet ind, mens de venter på en rigtig studiebolig.

I den kommende weekend har endnu 50 meldt deres ankomst.

Den minimale venteliste til studieboliger i Aalborg vil allerede være væk i løbet af efteråret, for der vil alle aalborgensiske studerende med akut behov have en rigtig studiebolig, forventer Michael Arentsen, bestyrelsesformand i boliganvisningen for studerende i Aalborg, AKU, og ansat ved Aalborg Universitet.

»I oktober eller senest i starten af november vil alle have fået tilbud om en bolig. I Aalborg har vi været gode til at søge kvoter til ungdoms- og studieboliger og få dem bygget, så ventelisterne er blevet kortere år for år«, siger Michael Arentsen.

For tre år siden stod der omkring 300 på venteliste i Danmarks nordligste universitetsby, sidste år var antallet 200, og i år regner Arentsen med at være nede på cirka 100.

Eksemplet står i grel kontrast med forholdende i København. Her er der ingen tag-over-hovedet garanti, og boligmanglen blandt studerende stiger år for år, oplyser indstillingschef Rasmus Okholm-Hansen fra CIU, Centralindstillingsudvalget for studieboliger.

»Vi har rundet 15.000 ansøgninger. Og vores vurdering er, at mange tusind unge mangler et sted at bo«, siger Rasmus Okholm-Hansen og understreger, at det ikke handler om, at de studerende alle sammen vil bo centralt.

»Vi har studieboliger så langt væk som Helsingør, men der er ventelister alle steder, ofte er de lange. Ideen om, at hvis man bare pendler fra Brønshøj, Ballerup eller Hillerød, så kan man flytte ind i en bolig med det samme, det passer ikke«, siger Rasmus Okholm-Hansen.

Studieboliger er for dyre

Der er bygget nye studieboliger i København, men mange af dem er for dyre med huslejer på 7-8.000 kroner om måneden. Det er svært at betale, selv hvis man har et studiejob, og det gælder især for unge, der ikke får hjælp fra familien. De dyre boliger får ifølge Rasmus Okholm-Hansen ventelisterne til at vokse lidt langsommere, men der er lange udsigter, før boligmanglen bliver løst.

»I København er det ikke et sæsonproblem, at de studerende er boligløse. Hele året er der folk, der bor på gaden eller må klare deres studie, mens de prøver at finde forskellige steder, hvor de kan sove på en sofa«, siger indstillingschefen, som også fungerer som rådgiver for boligsøgende studerende.

»For en del af dem, der henvender sig, er vi det sidste stop. Det er hårdt, for man kan godt høre, at det er drømmestudiet, der er ved at glide dem af hænde, kun fordi de ikke kan finde en bolig, de kan betale«, siger Rasmus Okholm-Hansen.

Mens de københavnske studerende altså må vente og hutle sig igennem, så er ventelisterne nedadgående i Odense og Aarhus.

I Odense forventer Kollegieboligselskabet, at den såkaldte C-venteliste for unge, der søger alle slags boliger, vil være tømt i slutningen af november, siger udlejningschef Henning Blume Islund.

»Vi har 655 på venteliste nu, og sidste år var der 674 på samme tid. De fleste på C-listen plejer at have et tilbud om en bolig i slutningen af oktober. Hvis en studerende har meget særlige ønsker, kan det selvfølgelig tage længere tid«, siger Henning Blume Islund.

Ligesom Aalborg har Odense tag-over-hovedet garanti for studerende, som har meldt sig som boligsøgende senest 8. august.