PET bag nyt online-magasin, der skal forebygge ekstremisme og radikalisering blandt unge Børn og unge skal udvikle digital dannelse og en kritisk sans over for det, de møder på internettet.

Hvad laver mit barn på nettet, og hvad foregår det egentlig på nettet i børnehøjde?

Mange forældre stiller sig selv det spørgsmål, for nutidens forældre har ikke selv erfaringer med at vokse op i den digitale verden. Derfor har de også svært ved at vide, hvordan de bedst muligt vejleder deres børn i at begå sig på nettet – og kan være helt på bar bund, når det kommer til de mere mørke sider af internettet, hvor børn og unge kan risikere at rende ind i løgne og manipulation.

Et nyt samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Politiets Efterretningstjeneste og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme skal råde bod på det. De tre parter præsenterer i dag 'Nettets vildveje – om løgne, manipulation & propaganda online', som er et nyt online magasin, der skal være med til at udvikle børn og unges digitale dannelse og kritiske sans.

Magasinet bliver tilgængeligt på nettetsvildveje.dk fra torsdag.

Børnene skal lære at gennemskue manipulation

Målet er, at børnene lærer at gennemskue den manipulation, der kan forekomme på nettet, og dermed bliver mere modstandsdygtige over for særlig ekstremistisk propaganda.

»Folk der vil ud med falsk eller fordrejet information eller manipulere nogen til at tænke på en bestemt måde, de har fået nogle enestående muligheder til at gøre det«, siger Claus Hjort fra Medierådet for Børn og Unge.

Magasinet er et led i regeringens handlingsplan om 'Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering'.

Henrik Bjelke Hansen, der er afdelingschef for Forebyggende afdeling i Politiets Efterretningstjeneste, fortæller, at propaganda er et meget effektiv middel til radikalisering. Derfor er PET gået med i samarbejdet for at bidrage til samtalen om radikalisering, så børn og unge kan blive robuste til blandt anset at stå imod den propaganda, som de udsættes for på nettet.

»Vi ser, at propagandaen har en radikaliserende effekt på børn og unge. Der sker opfordringer til terrorangreb, og det er bekymrende at se, hvor dygtige ekstremister er til udnytte nettet til at groome og radikalisere unge«, siger Henrik Bjelke Hansen, der vurderer, at propaganda ikke er noget, der forsvinder, men vil blive ved med at have betydning for trusselsbilledet.

Grooming Er en proces, hvor en person forsøger at knytte sig til en anden (typisk en sårbar ung) med henblik på at få opfyldt et behov. Den anvendes oftest i forbindelse med seksuelle overgreb, men kan også være en del af en hverveproces med henblik på tilknytning til ekstremistiske fællesskaber. Det er en manipulerende proces, som består af mange faser, der kan være svære at gennemskue. Kilde: Nettets vildveje

Han fortæller også, at propaganda virker på den måde, at det lukker de unge ind i et fælleskab, det giver dem en mulighed for at møde ligesindede, og at det kan virke fascinerende at høre om deres radikale holdninger.

Børn har brug for svar

'Nettets vildveje' giver information om alt fra fake news til grooming, som er nogle af de mekanismer, der er i spil på nettet, og formålet med magasinet er at klæde særlig forældre og voksne, der arbejder med børn og unge, på til at kunne vejlede og støtte de unge til en tryg og kritisk adfærd på nettet.

»Når vi taler om at udvikle kritisk sans, så har de voksne et ansvar for at have viden nok til at kunne gå i dialog med de unge, der hvor de unge er«, siger Claus Hjort.