Karsten Lauritzen efter ny millionudskrivning til Skat: »Jeg kan ikke gøre andet end at bede om skatteborgernes udstrakte tålmodighed« Møgsagerne regner ned over skatteministeren, der forsøger at genrejse et skamskudt skattevæsen. De gode resultater skal nok vise sig, det tager bare tid, lyder det fra ministeren.

FOR ABONNENTER Det kedelige budskab er bare, at det tager tid at få vendt skuden«. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind