Politiet lukker motorvejen på Fyn for at undersøge stenkast

Fynske Motorvej vil i aften være afspærret i en time mellem afkørsel 52 og 53, da politiet skal undersøge området efter et stenkast tirsdag aften. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Lukningen vil være mellem afkørsel 52 og 53, oplyser politiet i en pressemeddelelse. Afspærringen vil vare fra klokken 18.30. Først afspærres motorvejen i retning mod Jylland, og når afsøgningen her er færdig, lukkes motorvejen i den modsatte retning. Politiet forventer, at motorvejen vil være spærret i en time i hver retning. En bil blev tirsdag klokken 21.05 ramt af en genstand fra en motorvejsbro ved Ravnebjerggyden. Det var en 38-årig mand, der anmeldte stenkastet. Det var den samme mand, der kørte bilen, som blev ramt kl. 21.05. Efter stenkastet lukkede Fyns Politi motorvejen nogle timer i aftes, og nu ser de sig nødsaget til at gøre det igen. Fyns Politi opfordrer borgere, der har oplysninger om tirsdagens stenkast, til at kontakte politiet på 114, hvis de har oplysninger. Tysk kvinde mistede livet efter stenkast Det er to år siden, at en tysk kvinde mistede livet, fordi der fra en anden bro over Fynske Motorvej blev kastet en sten mod den bil, hun kom kørende i. Politiet har ikke opklaret sagen, som behandles som drab.