Motorvejspendler: »Tak for den store indsats I gør for at stoppe dette vanvid«

Fyns Politi åbnede onsdag aften motorvejen på Fyn, efter at den i to timer havde været afspærret mellem afkørsel 52 og 53, mens betjente undersøgte området, hvor der fra en motorvejsbro tirsdag aften var blevet kastet en genstand mod en bil.

Bilen blev ramt klokken 21.05, men den 38-årige fører kom ikke selv til skade.

Til Fyens.dk vil efterforskningsleder Jørgen Andersen ikke udtale sig om eventuelle spor langs motorvejen, men han fortæller, at alle de tekniske spor, de har sikret, kommer til kriminalteknisk center for at blive undersøgt.

Ekstrabladet.dk skriver, at Fyns Politi har fundet en kæmpe skruetrækker tæt på det sted, hvor den 38-årig bilist tirsdag aften anmeldte hændelsen. De viser billeder, som Ekstra Bladets fotograf har taget under eftersøgningen på motorvejen onsdag aften.

Ekstra Bladet skriver, at skruetrækkeren blev fundet cirka 20 meter vest for broen, hvor den efterfølgende blev lagt i en speciel pose, som politiet i tilfælde som dette anvender til muligt bevismateriale, som skal undersøges nærmere.

Tysk kvinde blev dræbt efter stenkast

For to år siden mistede en tysk kvinde livet, fordi der fra en anden bro over Fynske Motorvej blev kastet en flise mod den bil, som hun kom kørende i. Hendes mand og parrets barn sad også i bilen, og mens barnet slap fra oplevelsen uden varige mén kom manden slemt til skade.

Politiet har endnu ikke fundet gerningsmanden, og sagen behandles som drab.

»Som daglig pendler på E20 vil jeg gerne sige tak for den store indsats I gør for at stoppe dette vanvid. At det koster en smule tålmodighed fra vores side er det mindste vi kan gøre«, skriver en pendler i kommentarfeltet til Fyns Politis twitter opdatering, om at de igen har åbnet for gennemkørsel på E20.

Vagthavende for Fyns Politi ønsker ikke over for Politiken at udtale sig om eventuelle spor eller hændelsen på Den Fynske Motorvej.