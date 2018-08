Risiko for oversvømmelser: Jyder har udsigt til en meget våd dag DMI varsler om kraftig regn og torden.

Gummistøvler og regnfrakke kan varmt anbefales i dag.

DMI forventer mellem 25 og 35 millimeter regn på 6 timer, og den kan være akkompagneret af højlydt torden.

Og der er ikke bare risiko for at blive gennemblødt. Den kraftige regn medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter og nedsat sigtbarhed.

Den kraftige torden medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer, og der må også forventes et antal fejlalarmer fra automatiske anlæg.

DMI's varsel gælder Fyn, Østjylland og Vejen, Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Ikast-Brande og Mariagerfjord.

I løbet af dagen klarer det noget op i den vestligste del af Jylland. I aften og i nat fortsat mest skyet og især i den østlige del med regn eller byger, måske også med torden.

Til gengæld er der nogenlunde lunt med temperaturer mellem 16 og 20 grader, varmest på Bornholm.

Vinden bliver let til frisk efterhånden mest mellem nordøst og nordvest, ved Vestkysten op til hård vind.